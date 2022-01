La embotelladora de agua mineral de Sobrescobio generará quince nuevos puestos de trabajo

El proyecto para poner en marcha una embotelladora de agua en Sobrescobio será finalmente una realidad tras su adjudicación a la firma Manantial de Comillera, que invertirá 4,5 millones de euros y prevé la creación de quince puestos de trabajo.

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Sobrescobio se reunió ayer para proceder a la apertura de los sobres de la licitación. Tan sólo hubo una oferta presentada, la de la citada sociedad que, como señalaron fuentes municipales “cumple con todos los requisitos exigidos para la adjudicación”.

La instalación de la planta embotelladora, que se ubicará en el polígono de Comillera, traerá consigo la aportación de un canon de 40.000 euros anuales a las arcas municipales. Su puesta en marcha, “que comercializará un agua calificada de máxima calidad, supondrá un revulsivo económico para el municipio coyán, además de constituir una empresa con una clara apuesta por la sostenibilidad y la explotación de un recurso natural, abundante y de excelencia en el municipio”.

También aseguraron desde el Ayuntamiento que “las marcas y patentes que llevará la comercializadora, vinculadas al municipio, significarán otro reclamo más para potenciar el concejo de Sobrescobio y sus posibilidades en distintas áreas económicas y sociales”.

No es la primera vez que se trata de poner en marcha la embotelladora de agua en Comillera. Hace nueve años se adjudicaron unas parcelas del polígono coyán a la empresas Aguas de Manantial de Comillera –la actual se llama Manantial de Comillera–, pero fueron recuperadas por el Consistorio en 2019 al no cumplir con el pago del canon impuesto y no poner en marcha el proyecto.

A principios de este año, el Ayuntamiento retomó la iniciativa licitando de nuevo el proyecto que suponía la concesión del aprovechamiento del manantial de Comillera y la construcción de una planta embotelladora en seis parcelas del polígono de propiedad municipal. Además del citado canon, El Consistorio estableció en los pliegos que el adjudicatario tenía que destinar, como mínimo, un millón de euros para las obras y actuaciones necesarias para impulsar la planta de agua mineral. También fijó el Ayuntamiento unos plazos para ir dando los pasos encaminados a poner en marcha el negocio. Así, el empresario tiene seis meses para solicitar la licencia de obras y de actividad desde la formalización de la escritura pública. Y desde entonces, empezará a contar el plazo para ejecutar las obras, que será de un año.

En su memoria, la adjudicataria también tenía que detallar el personal que pretende contratar para la explotación del manantial y de la envasadora de agua mineral, señalando “los planes de contratación de personal a nivel local”, y una previsión del empleo indirecto que puede generar. Finalmente se invertirán 4,5 millones y se crearán quince empleos.