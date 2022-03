Efrén García, el “superabuelo” de Langreo

“Hoy corrí diez kilómetros y el entrenador me dijo que lo había hecho muy rápido”. Efrén García Pesquera tiene 86 años y lleva corriendo desde que se llamaba salir a correr, nada de running, ni siquiera footing. Esos diez kilómetros los hizo en poco más de una hora y a su entrenador, que es su hijo, Efrén García, con título de entrenador nacional, le pareció que era demasiado rápido.

Rápido corrió este veterano langreano, de La Felguera, el pasado fin de semana cuando se proclamó campeón de España de cross en la categoría de Máster-85 en Hornachuelos (Córdoba) con un tiempo de 22,16 minutos sobre una distancia de 3.700 metros. Una medalla más a sumar en el palmarés y eso que “la carrera era muy mala, porque la mitad era bajada y la mitad subida, aunque el terreno estaba muy bien”, explica el langreano al que le cuestan más las bajadas “porque tengo miedo a caer”.

A García Pesquera le gustó el deporte “desde guaje” pero no empezó a correr hasta “los cuarenta y tantos”, cuando regresó de Alemania en los años 70.

El langreano se había ido a Alemania a trabajar, “en la mina, en el textil y en la fundición” y allí estuvo diez años, ocho de ellos jugando al fútbol. “Nunca me gustó el fútbol pero lo tenía cerca de casa y para hacer atletismo tenía que desplazarme y no tenía tiempo”, explica. Con aquel equipo recorrió las cuencas del Ruhr y del Rin, pero fue la cuenca del Nalón la que le vio crecer como deportista.

En aquellos años 70 lo del deporte no estaba muy de moda así que “en Langreo éramos tres los que corríamos y ahora quedo yo solo”, recuerda Efrén García Pesquera, que también asegura que “en Asturias no había muchos corredores más”.

Entró a formar parte de la selección española de atletismo de veteranos, que entonces no estaba integrada en la federación española. Las categorías de la competición van de cinco en cinco años así que ahora Efrén está en la que va de 85 a 89 años, “quedamos cuatro o cinco en España”, apunta, y reivindica, “no nos pagan nada, ni los viajes ni nada”. Eso sí, barre para casa al explicar que “a mi me ayuda un poco el Ayuntamiento de Langreo”. Se han dado situaciones, en campeonatos internacionales, “en que a los veteranos no nos dan el chandal si no ganamos medalla, solo nos dan la camiseta”.

Lo del dinero o la ropa es lo de menos, Efrén García Pesquera sigue entrenando en la pista de Lada hasta que se reparen las instalaciones de Los Llerones. Reconoce que “los años no perdonan y hay que tener cuidado” por lo que ya no puede entrenar todos los días, “voy un día si y uno no, y si voy dos días seguidos, luego descanso uno”. En cada sesión corre entre 10 y 14 kilómetros, “lo que me mande el entrenador”, que se suman a las decenas de miles de kilómetros que ya lleva en sus piernas.

Respecto a que sea su hijo quien le marca lo que debe hacer, el veterano ya está acostumbrado, “es un entrenador más, me echa las broncas igual”, bromea,

Sus distancias preferidas son los 800 y los 1.500 metros y las ha corrido en campeonatos de España, de Europa y del mundo. “Hace cuatro años fui a Gante (Bélgica) y traje tres medallas de plata, en 800, en 1.500 y en cross”, recuerda. En 800 solo le ganaron los dos primeros años, eso sí, al aire libre, “porque en pista cubierta se me da peor, no lo mido bien”, confiesa.

Tampoco le hace ascos a las distancias más largas. Fue campeón del mundo por equipos en 10 kilómetros en Valladolid y tercero del mundo en media maratón en Brujas.

Efrén García Pesquera bromea con los niños de su equipo, Club Deportivo Estadio Langreo.

–¿Cuántos años tienes, Efrén?

–68, es que soy zurdo y los cuento al revés.

Los críos ya deben tener claro que de mayor quieren ser como Efrén.