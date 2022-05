EL PSOE acusa a IU de llevar 4 años mintiendo sobre el puente Seana

El PSOE de Mieres acusó ayer al gobierno local de IU de llevar casi cuatro años “mintiendo” a los vecinos sobre la reparación del puente de Seana.

Los socialistas repasan, punto por punto, las “ocultaciones” en que, según sostienen, ha incurrido el gobierno de Aníbal Vázquez: “En enero de 2019 el gobierno de IU en prensa afirma que ya tenían proyecto y se arreglaría en breve. Luego vino la excusa que el ministerio retrasaba la obra, la realidad es que el proyecto no estaba completo y hubo de ser corregido. Continúan apuntando que en junio de 2021 se licita la obra y se adjudica “por debajo de lo presupuestado”. A partir de aquí, remarcan, “cada retraso debería por ley estar justificado en el expediente del contrato y sin embargo no aparece. Se afirmó en prensa que no tenían permiso del Mopu, cuando este organismo ya ni existe”.

El grupo municipal socialista exigió en su momento toda la documentación del expediente. “El gobierno de IU afirmó en pleno que había sido una comunicación verbal de la empresa”, señalan los portavoces del principal grupo de la oposición. “Tampoco se nos han presentado las obligatorias peticiones de prórroga de la obra, que deben ser aprobadas por junta de gobierno y no aparecen en ninguna de las actas de los órganos correspondientes”.

El gobierno de IU anunció en marzo que era inminente el inicio de la obra. “La mentira entonces se centró en que el retraso se debía a la huelga de transporte”. “Y el pasado abril, cuando preguntamos de nuevo, aseguraron que la viga está siendo fabricada. ¿En marzo se retrasaba por la huelga de transporte y en abril ni siquiera está fabricada? Antes se coge a un mentiroso que a un cojo dice el refranero”, subrayan los socialistas.

“Ni se cumplen los requisitos ni se controlan los contratos, ni el cumplimiento de los mismo. ¿Cómo es posible que una obra adjudicada con un plazo de ejecución ya más que concluido tenga aun la parte más importante sin fabricar ocho meses después? “, preguntan desde el PSOE. “Así es la de gestión de IU y la consideración que les merece la ciudadanía mierense”.