Brillante comienzo de fiesta en Sama

Ayer comenzaron las fiestas de Santiago en Sama. Con una programación festiva que no dejó hueco para el descanso, las actividades dieron el pistoletazo de salida con voladores, degustación de auténtico pulpo gallego, muchas actividades para los más pequeños, exhibiciones de baile y música, mucha música. "CH2", "Gatos de Chernobyl", "Cuenta Pendiente", "Chemova y Vasili", "Spoiler", Silvia Joyanes, "Luis Soul", Pablo Valdés & Chiqui Carrasco y "The Three Riders" llevaron sonidos para todos los gustos durante diez horas de música sin descanso que finalizó a medianoche con la actuación de la Orquesta "Garibaldi", agrupación gallega que plantó su escenario en el parque Dorado y llenó del mejor ambiente la carpa instalada al son de las canciones por excelencia de las verbenas.

Pregón. A las 19.00 horas tuvo lugar el acto más esperado de jornada festiva. El pregón, de la mano de la escritora y periodista langreana Aitana Castaño, se llevó a cabo en la Casa de Cultura y estuvo acompañado de la actuación del Laureado Coro Santiaguín y la Banda de Gaitas de Langreo. Brillante pregón. Emotivo en muchos momentos. Castaño recordó su infancia, los lunes de mercado en Sama, anécdotas de la "rivalidad" La Felguera y Sama y sus vivencias escolares en el colegio José Bernardo y en el Instituto Jerónimo González donde se forjaron amistades para siempre. Subrayó la pregonera sus estancias en la sede del Partido Comunista, donde pasaban muchas tardes sus padres, Castaño y Flora "y en donde aprendí que luchar para mejorar la vida de los otros también mejora la tuya y que se puede estar en política, e incluso dejarla, con la cabeza muy alta". La pregonera, recordó que estos días, se cumplen 20 años de sus primeros trabajos en la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas, "como becaria de verano enlazados con ocho años de relación laboral". En su trabajo de redactora del periódico "redescubrí mi amor por las fiestas de Santiago", señalando que "en las páginas especiales se abordaban todos los eventos programados, dedicando especial atención al Concurso Nacional de Entibadores Mineros". A la periodista Aitana Castaño le gustaría firmar titulares con Sama como sujeto: "Inauguración del Palacio de Justicia", "Mejoras del entorno de La Nalona", "Lavadero de Modesta para usos culturales y vecinales", "Menos humos en Química del Nalón", "Plan de revitalización de la calle Dorado", "Remodelación de la barriada de La Joécara" y "La culminación de las obras de soterramiento y la reforma integral del barrio El Puente". Para finalizar la pregonera recordó que vive en la calle Manuel Llaneza de Sama "desde hace 17 años" y que si algún día vive en otro lugar, "Sama vendrá conmigo siempre". Al acto acudieron concejales de la corporación municipal encabezada por la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, la senadora y exalcaldesa María Álvarez y representantes de asociaciones deportivas, culturales, sociales y festivas de Langreo.