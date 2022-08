El Valle vuelve su mirada al Nalón

La comarca del Nalón pone su mirada en el río. En los concejos del Valle se propusieron en los últimos años proyectos de ocio vinculados al Nalón, que ya no baja turbio como lo hacía décadas atrás. Alguno está ya avanzado en su diseño junto a otros que se han planteado pero que o no han tenido el apoyo necesario hasta ahora para su ejecución.

Este mes se presentó el proyecto de regeneración del Nalón en el entorno de La Chalana para habilitar una playa fluvial. Río arriba, en Tanes se espera por las obras que permitan navegar en el embalse, que el Principado afirma ahora que se iniciarán el próximo mes.

En San Martín del Rey Aurelio, los vecinos plantearon crear una zona de baños en el pradera de El Florán y en Langreo se han manejado dos proyectos en los últimos años que no han salido adelante. Uno de ellos se planteó en el mandato anterior pero el Ayuntamiento no logró fondos europeos para habilitar dos playas fluviales en el río. El otro perseguía crear un parque fluvial en terrenos cedidos por Iberdrola en terrenos de la térmica, en Lada, pero finalmente el Consistorio renunció a pedir fondos europeos al no poder tramitarlo por el poco tiempo del que disponía y al no cubrir la subvención máxima de la convocatoria de ayudas el presupuesto total.

Las previsiones marcan al próximo verano para que Laviana vuelva a tener playa fluvial. El proyecto de regeneración del río Nalón en el entorno de La Chalana tiene un coste de 1,5 millones de euros. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico impulsa la actuación en colaboración con el Principado y el Ayuntamiento. Con los trabajos se recuperarán más de dos hectáreas de bosque de ribera, con más de un kilómetro de sendas.

El proyecto incluye nuevos accesos al río y un área recreativa. La zona de agua remansada para el baño estará en el tramo de La Cuaña pero no se descarta crear otros espacios con el mismo objetivo.

En Caso se espera desde hace años sea una realidad la navegación en el embalse de Tanes. Ya aprobada y con los trámites realizados, faltan las obras de construcción de los dos embarcaderos (uno para uso turístico y otro deportivo) y de dos naves. Aunque el Principado había anunciado su inicio el pasado mes de junio, ahora se habla de septiembre. La inversión supera los 400.000 euros. Sí se realizando trabajos previos como el desbroce y limpieza además de la instalación de las casetas de obra.

La zona de baños de El Florán ha sido reclamada por la Asociación de vecinos "San Martín" de Sotrondio. Pese a que lo ha trasladado en varias ocasiones no ha obtenido respuesta por parte de las administraciones, aseguró el colectivo. Defiende que sería una actuación con poco coste económico.

El primero de los proyectos planteados por el Ayuntamiento de Langreo, presentado en el mandato pasado, tenía un presupuesto de seis millones de euros. Entre las actuaciones a realizar se apostaba por construir en las riberas del Nalón dos zonas de baño, una en las proximidades del puente que une Los Llerones con el parque Dorado y otra en el entorno de los Talleres del Conde. No logró los fondos europeos pedidos. Para el parque fluvial de Lada no se llegaron a solicitar. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico había elaborado el proyecto, de cuatro millones de coste, que crearía 2,4 kilómetros de sendas. También se han analizado en estos años las posibilidades del embalse de Rioseco.