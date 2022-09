El reconocimiento más universal de Langreo

El ingeniero Pablo Rodríguez y el Centro de Apoyo a la Integración de Pando recibirán este próximo viernes sus distinciones como «Langreanos en el Mundo», que concede la entidad del mismo nombre. El acto se realizará en las instalaciones de Langrehotel, a partir de las una y media de la tarde. Antes de la esperada gala de entrega de premios, concretamente hoy lunes, a las 19.00 horas, será la junta general ordinaria de la entidad, en la Casa de los Alberti de Ciaño.

Mañana martes, a las 12.00 horas, el parque García Lago acogerá la plantación de «un árbol de la emigración» y, a las 19.30 horas, «Langreanos en el Mundo» organiza una conferencia en la Casa de Cultura «Escuelas Dorado», en Sama. El protagonista será Javier García Cellino, escritor y licenciado en Derecho e Historia del Arte. El también colaborador de LA NUEVA ESPAÑA ofrecerá una charla titulada «La emigración como fenómeno global. Su relación con la poesía». El acto previsto para el viernes servirá para reconocer las trayectorias tanto de Pablo Rodríguez como del Centro de Apoyo a la Integración de Pando, que ya acumula tres décadas facilitando la condiciones de vida de los discapacitados psíquicos. «En la actualidad tenemos capacidad para 75 usuarios de entre 18 y 65 años, y este año la plantilla estará formada por 5 auxiliares, 3 monitores polivalentes, 2 educadoras, un psicólogo y una directora», apuntan desde el propio equipamiento. El langreano Pablo Rodríguez es ingeniero de Telecomunicaciones y doctor en Informática por el Politécnico Federal de Suiza.

Trayectoria

El Premio «Langreanos en el mundo» cumple este año su duodécima edición. Pablo Rodríguez ejerce actualmente como consejero del Laboratorio de Tecnologías disruptivas de Google y es miembro del consejo nacional de Inteligencia Artificial. Ha sido distinguido por su «trayectoria en las nuevas tecnologías, en la investigación, la docencia, su labor como escritor y su actitud emprendedora». Su candidatura fue elegida entre las ocho que debatió el jurado del galardón, que organiza el colectivo y patrocinan la familia Velasco-Cadenas y el Ayuntamiento de Langreo.

El galardonado es autor de más de 150 publicaciones en revistas técnicas, así como de los libros «Proceedings of the ACM SIGCOMM 2009 Conference on Data Communication», «Red de computadoras», «Computación distribuida», «Distribución digital», «Peer-to-peer», «Telefonía móvil», «Ingeniería Artificial. Como cambiará el mundo (y tu vida)». Tiene registradas treinta patentes. Fue el primer español en recibir el mismo año (2015) dos de los premios de ciencia e ingeniería más prestigiosos de Estados Unidos. Son los concedidos anualmente por el Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y por la Association for Computing Machinery (ACM) para distinguir una trayectoria profesional en el mundo digital.

Con la distinción solidaria «Falo Cadenas» se ha reconocido al CAI de Pando cuyo trabajo, destacó el jurado, «trasciende más allá de los muros del centro por su implicación con el entorno». El fallo pone en valor el «equipo humano» y desde la entidad apuntan que «es un honor tener este centro en nuestro concejo, en nuestra cuenca». A este galardón se presentaron tres candidaturas. El presidente de honor de los dos jurados fue el diplomático Yago Pico de Coaña.

La asociación «Langreanos en el Mundo» reúne a más de 700 socios, que residen en «todos los continentes», destacó el secretario de la asociación, José Manuel Solís. «En Europa tenemos en casi todos los países», destacó para añadir que también es amplia la presencia en América, fundamentalmente en México, Chile y Argentina.