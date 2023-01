"Menos lloros y más trabajar por Mieres", reclama el PP al Alcalde

El PP de Mieres ha querido hacer una valoración de las quejas del gobierno local, en manos de IU, sobre la falta de atención hacia el concejo que achacan a los Ejecutivos regional y central. Y lo ha hecho con un mensaje directo al alcalde, Aníbal Vázquez. "Menos lloros y más trabajar por Mieres", indicaba el presidente del PP local, José Manuel Rodríguez "Lito".

El responsable de los populares mierenses indicó que "IU de Asturias firma todos los años un cheque en blanco para que Barbón apruebe los Presupuestos regionales, y siendo Mieres el mayor ayuntamiento en que gobierna IU en Asturias, el Alcalde debería exigir a su partido que defendiese los intereses de nuestro concejo". "¿Qué pretende Aníbal?, ¿exigirle al PSOE cuando es incapaz de exigir nada a los suyos?", ironizó Rodríguez, que además quiso poner un ejemplo de lo sucedido. "En los últimos presupuestos regionales cuando comparece la consejera de Cultura y Turismo, IU ni siquiera pregunta por qué a Mieres no se le ha asignado nada de los 5,2 millones de euros para la promoción del turismo como municipio miembro de la Montaña Central, que supuestamente algo tendrían que recibir. IU no pidió explicaciones. Sí lo hizo el PP", agregó Rodríguez.

Pero el presidente del PP de Mieres no se quedó ahí. "Nuestro Alcalde reivindica actuaciones en Mieres y, después, se conforma con una foto con el Consejero o Director General de turno; después, cuando la foto no da resultado, se justifica enviando una carta que parece acabar siempre en una papelera porque el destinatario sabe que Aníbal termina todas sus protestas ahí", valoró, para a continuación, ejemplificar su teoría. "El PP de Mieres lleva proponiendo la creación de pisos tutelados en Turón desde hace más de una década. Después de años IU asume la propuesta y decide pedírselo a la Consejería correspondiente. En octubre de 2021 se hace la foto con la Consejera. Después manifiesta enviarle una carta de recordatorio. Los presupuestos regionales para el 2023 siguen sin contemplar ninguna partida, ni siquiera para el proyecto", señaló, para quejarse después de la "tibia" protesta del regidor con el Grado de Deportes, que finalmente no estará en el campus de Mieres: "amenaza con salirse del área metropolitana, paripé de rabieta con el anterior Rector y con el actual, y más de lo mismo, con el agravante de tragar con unas miajas, título de Minas incluido, y a callar la boca y a olvidarse del Grado de Deportes".

Por último, también valoró Rodríguez las quejas de Vázquez por el trato de la administración estatal. "Si trasladamos esto a nivel de la administración del Estado, aún es más grave. Si en Asturias IU es la muleta del PSOE, en España IU forma parte del gobierno de Pedro Sánchez. Gobierno que nos tiene acostumbrados a muchas promesas dilatadas en el tiempo, probablemente a la espera de que caigan en el olvido", dijo el portavoz del PP.

Menos fotos

José Manuel Rodríguez invitó al Alcalde a que "llore menos que haga menos fotos, que escriba menos cartas y que trabaje y actúe más, por ejemplo, defendiendo los intereses de Mieres ante su organización para que los diputados autonómicos y nacionales de IU, así como el Ministro Garzón, le apoyen en sus peticiones". Sin embargo, para el portavoz popular "hay dos cosas claras visto lo visto: Aníbal manda y pinta bien poco o nada en su partido IU; o lo que sería preocupante, a su partido le interesan más las contraprestaciones recibidas de otro tipo por su apoyo al Gobierno Socialista que los intereses de los vecinos de los municipios donde gobiernan".

Por último, Rodríguez indicó que "desde el PP estamos dispuestos, y así se lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, a apoyar al Alcalde en cualquier reivindicación que haga respecto a nuestro municipio siempre que no sea sólo de mero postureo, de foto o epistolar". "Lo que le proponemos siempre desde el PP es pasar a la acción real y efectiva con exigencias presenciales claras y contundentes". finalizó el presidente de los populares mierenses.