Atención amantes de la montaña: reabre el Angliru tras cuatro meses de clausura por la nieve

Buenas noticias para los amantes de la montaña y del ciclismo. El Ayuntamiento de Riosa ha culminado la limpieza del puerto El Angliru, que permaneció clausurado cuatro meses por las intensas nevadas de este invierno. Se trata de una respuesta a los miles de cicloturistas que esperan recibir a lo largo de este año, con una meta de la Vuelta a España prevista en la emblemática cima.

El Angliru es todo un referente en el mundo del ciclismo. Por su orografía: tiene pendientes durísimas, de hasta el 23,5 por ciento. Por sus paisajes: es difícil llegar a la cima pero, desde allí, las vistas son maravillosas. Siempre fue muy popular entre los amantes del cicloturismo y la práctica deportiva, pero ganó más visibilidad en 2010. Fue entonces cuando se hermanó con el Mortirolo (Italia). Se considera que estos dos puertos, junto al Tourmalet (Francia), son de los más temibles para subir pedaleando.

"Queríamos dar respuesta a los miles de turistas que esperamos esta primavera y verano en El Angliru", ha explicado la alcaldesa de Riosa, Ana Díaz. Es por eso que las máquinas de conservación y limpieza de las carreteras del concejo han trabajado a destajo durante los últimos días. El invierno fue frío y duro, con intensas precipitaciones. Había dejado huella en la calzada, con una importante acumulación de nieve en el firme.

Hubo polémica, como suele ocurrir invierno tras invierno, por la imprudencia de algunos conductores ávidos de "aventura". Unos "mayorinos" hicieron arder un todoterreno, hace unos meses, cuando el puerto ya estaba cerrado al tráfico. Lo de "mayorinos" viene de aquella ocasión en la que unos jóvenes decidieron subir al puerto, se quedaron atrapados, y luego llamaron al 112 para pedir ayuda. "Es que vamos en playeros", lamentó uno de ellos. Y, desde el Centro de Emergencias, les avisaron de que ya eran "mayorinos" para la peripecia.

El cartel de "cerrado" ya no está en el acceso a la cumbre. Según la Alcaldesa, El Angliru es "uno de los puntos clave para la promoción turística del concejo". "Sabemos del valor de nuestro puerto y, por eso, también dedicamos esfuerzos a la correcta conservación y mantenimiento de la calzada", ha añadido. Hace ya unos días, el Principado anunció un paquete de modestas actuaciones para mejorarlo. Lo hizo el Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Jesús Calvo, en una visita al municipio.

Mejoras en la carretera e innovación para los "maillots". Hace unos días, el Principado y el Ayuntamiento presentaron un proyecto pionero para el alto riosano. Los cicloturistas que asuman el reto de enfrentarse al popular puerto podrán monitorizar la dura ascensión al puerto y obtener un certificado oficial de su logro deportivo. Es uno de los contenidos del plan piloto de "internet de las cosas", que activará el Gobierno regional en Riosa.

Seguridad vial

No todo son buenas noticias. Hay otra actuación muy esperada que, por el momento, no ha obtenido respuesta. Se trata de la iluminación de los túneles en la antigua carretera de Oviedo a Mieres (N-630). Los pasos subterráneos, en el entorno del enlace a Riosa y Morcín, son muy oscuros y tienen un alto tránsito de ciclistas -se trata del principal acceso por carretera a El Angliru-. Los colectivos de cicloturistas y el Ayuntamiento de Riosa han reclamado, en múltiples ocasiones, que se acometa una mejora para garantizar la seguridad vial en la zona: "No queremos tener que lamentar un accidente muy grave", apuntan desde el Club de Ciclistas Puerta de Asturias.

La visibilidad es realmente escasa, más en días de sol. El contraste entre la claridad del exterior y la oscuridad prácticamente total en el túnel resulta extremadamente peligroso. Según los ciclistas es un problema que, lejos de solucionarse, se agravó aún más hace unos años. Fue entonces cuando la Dirección General de Carreteras decidió "forrar" el interior de los pasos con una suerte de vinilos negros. "El resultado fue que los conductores aún ven menos cuando circulan por estos túneles", apuntan. Desde el Principado reconocen que se trata de una actuación que requiere una inversión "no muy importante", y afirman que también el Gobierno regional ha hecho llegar la reivindicación hasta el Ejecutivo central. En todo caso, tampoco hubo respuesta.