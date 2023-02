El Angliru se llena de "mayorinos": arde un coche y Riosa estalla por la proliferación de conductores que se saltan las normas del puerto

Hace ahora un lustro, siete jóvenes se hicieron virales por subir, de madrugada y en playeros, por una nevada carretera del Angliru y quedarse atrapados. Bautizados como "los mayorinos" por la conversación que mantuvieron con el miembro del 112-Asturias que los atendió, aquella "hazaña" se convirtió en el paradigma de lo que no se debe hacer cuando una carretera está cerrada por nieve, por mucho 4x4 que se conduzca. Sin embargo, muchos conductores no han aprendido aquella lección, y se saltan impunemente la señal de carretera cerrada que se ubica en Viapará y que indica la imposibilidad de subir con seguridad por la empinada y sinuosa carretera del alto riosano. Este sábado, la temeridad de un conductor acabó en un susto, que pudo desembocar en tragedia. Un vehículo quedaba totalmente calcinado en las duras rampas del Olimpo del ciclismo. La alcaldesa, Ana Díaz, se muestra preocupada y exige a los conductores que respeten las señales, que se saltan a diario.

La regidora está harta de la situación. "A diario hay conductores que se saltan la señal y esto no puede ocurrir", apunta. "Sabemos que es un muy tentador subir a la nieve, pero si la carretera está cortada es por algún motivo y no por un capricho o una ocurrencia", indica, molesta, Ana Díaz.

Durante los últimos años, y gracias a su altitud, el Angliru es una de las primeras montañas en llenarse de nieve en invierno. Esto hace que pese a no ser una estación de esquí, muchos aficionados utilicen las cubiertas rampas y carreteras del alto para realizar alguna ruta de esquí de fondo o de raquetas. Aunque generalmente dejan sus vehículos en alguna zona despejada para luego desplazarse ya a pie (o con esquís), por la nieve. Pero ahora, a tenor de lo que explica la regidora, la moda ha cambiado, y muchos conductores hacen caso omiso a las señales de corte de carretera o de uso de cadenas, lo que provoca sustos como el de este sábado, que ya fue más peligroso de lo habitual.

Desde la localidad de La Vega se podía divisar, pasadas las tres de la tarde, una enorme columna de humo que salía de una de las rampas del Angliru. Los vecinos no podían intuir que estaba pasando. Pero allí, en plena subida, que estaba cortada al tráfico, un solitario vehículo ardía sin cesar hasta quedar calcinado completamente. Guardia Civil y bomberos del SEPA con base en Mieres se desplazaron hasta la zona, aunque cuando acabaron de apagar el incendio, el coche era un amasijo de hierros.

"No podemos tolerar que esto se repita, y habrá que poner los medios necesarios para que los coches no suban cuando no se pueda", expresaba Ana Díaz. "Está el ejemplo de aquellos chavales que quedaron atrapados y que todo el mundo conoce porque se montó un gran revuelo, pero parece que de aquello nadie ha aprendido, y hasta que no haya una desgracia, la gente va a hacer lo que le de la gana, y eso no es tolerable", apuntó Díaz, que pedirá una reunión con la Guardia Civil para ver que medidas se pueden tomar para garantizar la seguridad en la montañosa carretera.