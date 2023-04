Policías de paisano multarán en Langreo a los vecinos que no recojan las "cacas" de sus mascotas

El Ayuntamiento de Langreo ha puesto marcha un plan de vigilancia y de sanciones contra los propietarios de mascotas que no recojan los excrementos de la calle. Tras la queja de vecinos de La Felguera, publicada en LA NUEVA ESPAÑA, el consistorio ha tomado cartas en el asunto y lo hace con mano dura. La ordenanza local de tenencia de animales prevé sanciones de hasta 900 euros si existe reincidencia (hasta 1.500 en el caso de Mieres).

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, pidió ayer «civismo a los propietarios de mascotas». El número de perros en Langreo se ha incrementado notablemente en los últimos años. En el Ayuntamiento hay censados 3.000 animales, pero se calcula que el número real es muy superior. Efectivamente, el censo local se queda muy corto si se compara con los datos del Registro de Identificación de Animales del Principado de Asturias (gestionado por el Colegio de Veterinarios), según el cual Langreo tenía en 2022 algo más de 8.100 perros identificados mediante dispositivos microchip. Son cifras inferiores a las de Mieres, el concejo de las comarcas mineras con más canes: 8.700. La suma de ambos municipios asciende a 16.800 canes, el doble que niños y jóvenes menores de 18 años..

«Estamos a favor de las mascotas», recalcó la Alcaldesa de Langreo, que además tiene perro y gato, «pero hay que concienciar a los propietarios», insistió. Arbesú anticipo que «estos días, en determinadas zonas de Langreo, hay policías de paisano para sancionar a los infractores». Es una actuación semejante a la que, tiempo atrás, plantearon agentes de la Policía Local de Mieres para combatir el problema de las heces. La plataforma de propietarios de mascotas cuyas protestas forzaron al gobierno mierense a modificar su ordenanza –en concreto, a retirar la prohibición primigenia de que elos perros entraran en los parques– también apoyaba el uso de agentes de paisano.

El operativo supone un esfuerzo para la Policía Local de Langreo, ya que, además del agente de paisano que trata de pillar in fraganti al infractor, «tiene que haber cerca otro que imponga la sanción», precisó Arbesú. «Al Ayuntamiento no le gusta sancionar, pero si no tenemos otra opción lo vamos a hacer», insistió la primera edil. La Alcaldesa evitó concretar ni los días ni los espacios que patrullarán los policías de paisano.

Carmen Arbesú recordó también que el Ayuntamiento entrega de manera gratuita a quien lo solicite un kit de limpieza de excrementos de perro. Se trata del típico hueso de plástico que se sujeta en la correa y que lleva dentro bolsas para recoger las cacas. Además se entrega también una pequeña botella en la que se puede mezclar agua y vinagre para limpiar los restos de orina del animal.