La imagen de la Virgen de El Carbayu que hace nueve años fue colocada en el pico Cogollu, en Langreo, ha sido robada. Así lo denunció Julio González, presidente de la Sociedad de Festejos "Nuestra Señora de El Carbayu"". "Todo apunta a un robo porque solo hemos hallado un trozo de cerámica de la corona. Se ve que la han sacado con cuidado para llevársela. Si hubiera sido un acto vandálico habríamos encontrado la escultura destrozada", apuntó.

La patrona de Langreo estaba presente desde 2014 en el pico Cogollu, la cota más alta del concejo, a 1.020 metros. Se colocó en la cima, en una hornacina que simula una bocamina y que ha aparecido destrozada. Se trataba de una réplica de la imagen existente en la ermita de El Carbayu. La iniciativa corrió a cargo de la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El Carbayu", que se ha encargó de adecuar el espacio.

Verja

"No entendemos que alguien haya hecho algo así y animamos a los vecinos que puedan saber algo a denunciarlo. Estamos indignados con lo que ha pasado", señaló Julio González, que añadió que la imagen será repuesta, si bien se protegerá más. "Vamos a colocar una verja. No quedará tan bien para las fotos pero no nos dejan otra salida".