"Estamos abiertos a la negociación, pero solo con partidos que tengan respaldo"

Si hay una palabra que repite incansable la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (Riospaso, 1974), es "trabajo". Empezó su carrera política en 2007, como concejala de IU en el primer gobierno de Ramón Argüelles. Llegó a la Alcaldía sin esperarlo: en 2016, sustituyó a Argüelles cuando él asumió la coordinación de IU Asturias. En las anteriores elecciones se enfrentó por primera vez a las urnas. Consiguió mayoría absoluta. El mandato, eso sí, fue duro. Por el covid y, sobre todo, por una crisis interna que explotó poco antes de la campaña electoral. Seis de sus concejales se fueron para componer la lista de Compromisu por Lena. Aún así, el pasado domingo, su lista volvió a ser la más votada –aunque ya sin mayoría absoluta–. Se la ve un poco cansada, la voz suena ronca, pero su gesto es de ilusión.

–¿Qué valoración hace de la jornada electoral?

–Estoy muy satisfecha porque, después de los meses que llevamos, los resultados son buenos. Sufrimos meses de ataques internos en el partido, me refiero a los que ya no están en IU. Aún así, conseguimos ser la lista más votada, superamos en más del doble al resto de partidos y estamos muy satisfechos. Intentaron quitarnos del medio, pero no lo consiguieron. Volvimos a ser la lista más votada y queremos seguir trabajando como hasta ahora.

–Ha perdido la mayoría absoluta, ¿está abierta a la negociación?

–Si hablamos de una negociación que sea buena para los lenenses, con partidos que tengan respaldo y permitan ir a los vecinos hacia el futuro, sí. Pero siempre mirando por el pueblo, nunca por intereses personales. Aunque también es cierto que aquí se ha gobernado muchas veces en minoría y lo hemos conseguido gracias al diálogo. Me asusta que haya gente que tenga un interés personal por encima del de los vecinos.

–¿Cierra, entonces, alguna puerta?

–Nosotros solo queremos trabajar. Se aguantó mucho en silencio durante el anterior mandato, porque nuestro estilo no es sacar a relucir cosas ni hablar de nadie. Los ataques, cuando vienen de dentro, duelen mucho más. Aguantamos, hicimos un buen trabajo y conseguimos que el Ayuntamiento se mantuviera firme. Llegamos a ser tres concejales (en referencia a la expulsión de los ediles díscolos, ahora en Compromisu), ahora somos siete.

–¿Teme que le intenten arrebatar la Alcaldía?

–Creo que lo lógico es respetar lo que dijeron los vecinos. Votaron que nosotros teníamos que gobernar, somos la lista con más apoyo. Lo que piensen los demás no lo puedo adelantar, pero insisto en que me parece lógico y normal que se respete la lista más votada.

–Tiene muchas caras nuevas en su equipo.

–Es un equipo de gente extraordinaria, con muchísima ilusión. Gente muy competente, con ideas y con el apoyo de toda la candidatura. El resumen es que hicimos una limpieza. Estamos los que tenemos que estar y, los que no, están en la oposición. Los vecinos nos han colocado donde tenemos que estar cada uno.

–¿Cómo prevé el próximo mandato?

–Lo mejor de todo es que las tijeras del centro de salud, para cortar la cinta del inicio de las obras, las voy a tener yo en la mano. La inauguración del centro de salud es una espinita que tengo clavada, este proyecto me ha costado mucho; juicios, noches sin dormir. Fueron tres años y medio muy duros. Esta es una ilusión que tengo y que espero que no me quite nadie.

–¿Qué promete a los vecinos?

–Mi promesa es no engañar nunca a nadie, porque no hay que decir siempre sí. Hay que decir la verdad, en esta vida hay que ser honrado.