"Perdimos votos por el plan estatal de protección del lobo, generó un rechazo que entiendo"

El socialista Miguel Fernández será cuatro años más alcalde de Caso, un cargo al que llegó en 2017. Fernández, pese a haber logrado revalidar una cómoda mayoría absoluta con cinco concejales, se muestra crítico con la bajada en el número total de votos que achaca, entre otros factores, a la política del PSOE a nivel nacional en relación con la protección del lobo.

–¿Qué análisis hace del resultado electoral?

–Dentro de la victoria y del hecho de mantener los cinco concejales, tengo que reconocer que tuve una bajada de votos importante. Sé que el censo bajó y demás, pero los datos me demuestran que seguro hicimos algo mal la Corporación y yo. ¿El qué? No sabría decirlo. Jugaron muchos factores y uno muy importante en un concejo completamente ganadero es la estrategia de protección del lobo que se hizo por parte del Estado. Nos ocasionó mucho rechazo, que yo entiendo. Yo también rechazo esa postura (estatal), nunca la defendí y nunca la voy a defender. No me gustaría que la solución tuviera que darla un juez pero no dejaron otro camino. Si la decisión tiene que estar en las manos de alguien es en la de los ganaderos, que son los que lo sufren y los que lo pagan. Los caprichos de cada uno tenemos que pagárnoslos nosotros.

–A pesar de esa bajada de votos siguen manteniendo la mayoría absoluta.

–Agradecemos esa confianza. Lo que decimos a los vecinos y vecinas de Caso es que vamos a seguir apoyándolos de la misma manera, hasta donde podamos. Qué más quisiera yo que tener una varita mágica y decirles a los ganaderos que les vamos a solucionar todos sus problemas. Pero no va ser así, por desgracia para mí y para ellos.

RESULTADOS

–Usted es un "alcalde a pie de calle", que incluso se sube en la quitanieves para despejar las carreteras. ¿Cómo ha influido esa cercanía en los resultados del 28-M?

–Siempre defendí que esto es un equipo. Y funcionó muy bien y trabajamos mucho. Agradezco su labor a los que siguen conmigo y a los que quisieron ponerse más atrás. Yo soy uno más. Los alcaldes no somos intocables ni perfectos. Llegué a Caso con seis años y no puedo encontrarme en un camino o en la calle con un vecino y decirle que tiene que pasar por no sé qué funcionario para pedir vez para hablar conmigo. Aquí me cogiste y aquí hablamos.

–La navegabilidad del pantano de Tanes, después de muchos años de espera, será una de la claves del mandato, ¿Qué supondrá para el concejo?

–Creo que debe suponer un antes y un después, un hito para el concejo, sin olvidarnos nunca de preservar la calidad del agua, que es muy importante para nosotros. Queremos que sea un proyecto que beneficie a las personas que tienen negocios de hostelería y alojamientos. Y si se crea algún puesto de trabajo, bienvenido sea.

–Uno de los principales déficits del municipio es la situación de las comunicaciones con León y el Oriente de Asturias.

–Tiene que ser el mandato de las infraestructuras. Tiene que hacerse realidad el proyecto de mejora La Marea-Bueres, en la conexión con Infiesto. Tengo que dar las gracias al alcalde y a la población de Piloña por facilitar que se hiciera primero la parte de Caso porque entendían que éramos nosotros los que estábamos sin carretera. Y también necesita una mejora el tramo final de la carretera de Tarna.

–Los apagones de luz, telefonía y señal de televisión han sido frecuentes en los últimos años. ¿Cuál es la situación actual?

–Ha habido un cambio con todo este tema, que quizás ha pasado desapercibido. Antes, lloviera o hiciera sol, se nos caía el tendido eléctrico y fallaba la televisión. Ahora tenemos que agradecer que EDP haya cambiado una parte muy importante de la línea de suministro. Es algo que nos está dando tranquilidad. Ha venido algún temporal y la luz no se nos fue. En ello seguimos trabajando. Y otras cosa muy importante, que quiero agradecer al Principado, que fue la extensión de la fibra óptica. Falta algún pueblo, pero ya estamos al 80 por ciento de extensión aproximadamente. Teníamos un concejo donde la comunicación era casi con señales de humo y ya tenemos fibra.

–¿Cómo es la situación actual del sector ganadero?

–Junto a lo que explicaba del lobo, el tema económico también empeoró mucho la situación de los ganaderos porque forrajes y demás se han encarecido mucho. Antes una familia con sesenta cabezas de ganado era rica y ahora tiene que pedir. Hay que ir a rebaños grandes y no se puede hacer el pastoreo que se hacía antiguamente. Y yo espero y deseo, porque es muy necesario, que se hagan desbroces para ganar zonas de pastos. Hay que buscar que tengan hectáreas suficientes para mantener sus reses. Por parte de la Consejería están en ello y por parte del Ayuntamiento también.