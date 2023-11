Crece el "embargo en diferido": la comerciante mierense a la que le quitaron 800 euros por un puesto cerrado recibe otra retención de más de 300 euros

Fue el pasado agosto cuando María Sixto recibía en su cuenta bancaria una pesada losa que hoy aún la acompaña. Se trataba de un embargo superior a los 800 euros por parte del Ayuntamiento de Mieres. El motivo: el cobro de la renta de tres puestos -que hacían un solo negocio- en la plaza de abastos y cuya solicitud de cierre había cursado en septiembre de 2022. Ese "embargo en diferido" ha crecido. Ahora, más de un año después de haber presentado los papeles del cierre de la panadería, le han vuelto a quitar de sus cuentas más de 300 euros de los recibos de agua y basura de tres meses. Y por si fuera poco, el Ayuntamiento de Mieres tampoco le ha devuelto la fianza por los tres locales, que suma más de 500 euros a la cuenta. Más de un año más tarde de proponerse cerrar la panadería, María Sixto tiene 1.500 euros menos en sus cuentas corrientes.

Por el momento, la comenciante explica que no hay ninguna solución a su problema. Cierto es que ya no tiene la panadería y que no lo cobran por ella. "Faltaría más", dice. Pero esos tres meses entre que registró el cierre del negocio y el Ayuntamiento lo tramitó siguen pasándole factura. Y nunca mejor dicho. "Ahora en lo de los embargos está la Agencia Tributaria metida y en el Ayuntamiento me dicen que no tienen solución", apunta la comerciante.

El martes pasado exponía este problema a miembros del PP, que se pasaron por la plaza de abastos tras una comparecencia sobre comercio. Lo que no imaginaba María Sixto era que esa misma tarde, al llegar a casa, los temores que tenía en agosto se iban a hacer realidad: El Ayuntamiento le había embargado otros más de 300 euros, correspondientes a las tasas de basura, agua y alcantarillado de entre septiembre de 2022 y enero del año siguiente. "Esto ya parece una tomadura de pelo", dice indignada, al recibir ahora un embargo de hace casi un año, cuando ella ya había dejado la panadería que regentaba en el mercado mierense.

Fianza

Y por si fuera poco, lo más de 500 euros de fianza que había depositado cuando alquiló al Ayuntamiento los puestos para ese negocio tampoco se los han devuelto. "Fuimos a reclamar ese dinero, que es nuestro, y después de darnos largas, nos dicen que el puesto de la persona que debe devolver las fianzas está vacante", apunta indignada.

La comerciante mierense exige una solución al problema y critica además los plazos administrativos tanto del Ayuntamiento como de la Agencia Tributaria. "No es normal que hayamos tenido este problema a raíz de un cierre de hace más de un año y a día de hoy, no solo no nos hayan dado solución, sino que se esté incrementando la situación, con nuevos embargos y sin devolvernos la fianza", señala.