Un embargo en diferido en la plaza de Abastos: le requisan 800 euros de sus cuentas por el "impago" del alquiler de un negocio que cerró meses atrás

Enfadada, decepcionada y embargada. Así se encuentra María Sixto, una comerciante que tiene varios negocios en la plaza de Abastos de Mieres, y a la que, tras tomar la decisión de cerrar uno de ellos y pedir la baja del mismo en el Ayuntamiento el pasado septiembre, hace unos días recibía un embargo en sus cuentas por una deuda que ella no entiende. Además, según apunta, el propio consistorio reconoció, de palabra eso sí, que el fallo estuvo en la administración. Entre tanto, María Sixto tiene un embargo en la cuenta por valor de más de 800 euros, y teme que crezca con la llegada de un recibo de agua y basuras de un local que lleva cerrado desde septiembre del año pasado.

Esta comerciante explica la situación desde el comienzo del proceso. "El 19 de septiembre del año pasado, solicité la baja del puesto en el que tenía una panadería", señala Sixto, que muestra los papeles del registro con los que pide "la baja de los puestos 1,2 y 3 –como vienen denominados– de la plaza de abastos, y la devolución de la fianza". La pasada semana, le llegaba el bombazo: un embargo en la cuenta de más de 800 euros por el alquiler de los puestos.

"Fui al Ayuntamiento y nadie sabe nada. Me dijeron que había muerto una persona y que estaba todo manga por hombro, pero no me dieron solución", señala, indignada, la comerciante, que incluso se vio con el Vicealcalde de Mieres, del que tampoco obtuvo ninguna respuesta.

"Me dijeron que tenía que haber entregado las llaves del negocio, pero es que este local no tiene llave ni cerradura", señala, para agregar que "además, lo que alquilas en la plaza de abastos es el espacio, los metros cuadrados, no los puestos como tal". Agrega María Sixto que "si me da por cerrar los otros negocios y me llevo las estanterías, el mostrador o lo que quiera, eso es mío, no es algo que alquile el ayuntamiento. Tu pagas por el suelo, y yo pedí la baja en septiembre", insiste papeles en mano.

Sixto teme que este embargo vaya a mayores. "Imagino que también carguen otros 300 euros más o menos por el recibo de la basura, lo que supondría un embargo de más de mil euros en la cuenta", indica. Además, pone de manifiesto los problemas que eso le puede acarrear: "Si yo ahora voy a pedir un crédito al banco porque lo necesite se que me lo van a denegar porque me han embargado y estoy en una lista de morosos". Insiste la comerciante en que "no entiendo como en un ayuntamiento, cuando pides la baja de un negocio, puedan suceder estas cosas, y que seamos los de siempre los que salgamos perjudicados".

Por todo ello, María Sixto espera que desde el Ayuntamiento de Mieres se le de una pronta solución al problema. "Han venido esta semana por aquí, pero todavía no nos han dicho nada y no queremos que esto se eternice porque no es justo", lamenta para cerrar esta comerciante, que seguirá mientras tanto atendiendo sus otros dos negocios en la plaza de Abastos.