Santa Bárbara retumba para reclamar un nuevo tejido económico sin carbón para las Cuencas

La festividad de Santa Bárbara implosionó en las Cuencas reclamando proyectos generadores de empleo e inversiones que permitan fortalecer un tejido económico alternativo al carbón. Mieres acogió el acto más relevante de los muchos organizados como tributo a la patrona minera. La siempre emotiva ofrenda floral en el Monumento al Minero convocó a muchos asistentes, entre ellos el presidente del Principado, Adrián Barbón. Pero fue una ausencia lo que marcó el encuentro. El recuerdo de Aníbal Vázquez, fallecido el pasado 12 de noviembre, impregnó una cita muy ligada al exalcalde de Mieres, ya que fue él quien impulsó la creación de la asociación que organiza los actos festivos que estos días se celebran en la ciudad.

Todos los presentes en la ofrenda floral tuvieron muy presente a Aníbal Vázquez. El presidente de la asociación Santa Bárbara, Felipe Burón, fue el primero en dedicarle unas emocionadas palabras: "De alguna manera nos sentimos acompañados por Aníbal. Siempre nos echará una mano allá donde esté y lo recordamos con mucho cariño". Tras el recuerdo al inolvidable regidor, Burón puso el foco en la seguridad laboral. Lamentó que este año hayan perdido la vida en el mundo más de tres millones de personas en accidente laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Es una barbaridad que en pleno siglo XXI sigamos soportando estas cifras de siniestralidad. La solución pasa por una mayor implicación de todos, desde lo empresarios hasta los propios trabajadores".

A la cita no faltaron los sindicatos mineros. El secretario general de SOMA-UGT , José Luis Alperi, quiso mandar un mensaje optimista y de futuro. "Hay oportunidades y la transición energética está en un camino sin retorno. Hay fondos de transición, europeos y territoriales", señaló. Y añadió: "Lo que no podemos permitirnos es que no haya voluntad política para impulsar proyectos. Hunosa debe ser la salvaguarda de la transición energética, aunando proyectos de diversificación. Debe convertirse en una empresa energética pública, que gestione recursos tan valiosos como el agua y ayude a controlar algunos de los desmanes que se generan en el mercado".

Adrián Miguel Pérez es el responsable de CC OO en Hunosa. Reclamó compromisos concretos con el territorio: "Hay que sellar la deuda histórica con estas comarcas. Necesitamos empleo y proyectos alternativos para que los jóvenes no tengan que emigrar. Hunosa debe ser la empresa tractora en esta dirección".

Adrián Barbón defendió ayer en Mieres el carácter social del proyecto presupuestario ya presentado por el Gobierno local. También reclamó autonomía para que los alcaldes puedan escoger "democráticamente" a la dirección de Asociación de Comarcas Mineras (Acom). Considera que la reciente elección como presidenta de Gemma Álvarez, alcaldesa de Ibias del PP, merma la "libertad" del colectivo como herramienta de reivindicación. El presidente del Principado subrayó que todas las "administraciones debemos trabajar para dar futuro y esperanza a las Cuencas". Apuntó el compromiso de su Gobierno en el desarrollo del campus de Mieres, reconociendo que durante mucho tiempo "ha carecido de contenido". Entre otras actuaciones pendientes de desarrollo, citó la necesidad de impulsar actuaciones como la lavandería central de ropa sanitaria de Asturias (Langreo), la ampliación del centro TIC de El Entrego o el Centro Nacional de Entrenamiento y Rescate (CNER) de Asturias (Aller). "La cultura minera debe ser bien de interés cultural inmaterial", añadió.

El nuevo alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, recordó que Aníbal Vázquez fue hace ya más de dos décadas el principal valedor de la asociación Santa Bárbara: "Es uno de sus proyectos más exitosos, símbolo de unidad y compromiso de la familia minera, dos elementos claves para Aníbal, dos metas para las que siempre trabajó con tanta tenacidad como generosidad". El regidor reivindicó el campus como "kilómetro cero de un centro de innovación en materias primas y minería verde capaz de alumbrar el futuro de la explotación y gestión de los minerales en las próximas décadas, porque los retos que tiene por delante la industria 4.0 pasan, ineludiblemente, por más tecnología y ciencia en la extracción y producción de materias primas".