Así es la vacunación exprés contra la gripe, "un pinchacín de ná"

"Me vacuno por prevención, ya que pusieron estas jornadas en el hospital, aunque no tengo ninguna patología previa, aprovecho para inmunizarme". Son palabras de Alba Falcón, una mierense que ayer se pasó por el punto de vacunación sin cita previa contra el covid y la gripe ubicado en el hall del Hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres. Es uno de los ocho puntos –uno por área sanitaria–, habilitados por la Consejería de Salud para facilitar el acceso a las personas incluidas en los grupos de riesgo que aún no se han inmunizado, y también para el resto de la población en general. Un área de vacunación que acaba de entrar en funcionamiento y que al menos estará operativo, según explicó la directora de Gestión de Cuidados y Enfermería del VII, Ana Gemma García, durante toda la semana que viene.

"Además de las vacunaciones que se han implantado en los centros de Salud, hay este punto de vacunación digamos oportunista, para que las personas que pasen por el hospital puedan hacerlo en el momento", dijo la responsable sanitaria. "La incidencia de las infecciones respiratorias está siendo muy importante, y dificultando la atención tanto en los centros de salud como en lo referente a ingresos hospitalarios", señalaba Ana Gemma García, que indicó que actualmente, un 60% de la población está vacunada. "La gente está inmunizándose más contra la gripe, pero la verdad es que cifra es bastante similar", indicaba la responsable sanitaria, para finalizar invitando a toda la población que no esté vacunada a pasar por el hospital o los centros de salud: "Que no solo lo hagan por ellos, sino también como una cuestión de conciencia social a la hora de proteger también al resto de la población". Mientras los miembros de la dirección del área VII explicaban estos datos, por el punto de vacunación iba cayendo un goteo de vecinos, casi ya con el brazo descubierto para recibir la o las dosis. En apenas una hora, una docena de personas ya habían estrenado el pequeño cubículo instalado en el hall del hospital mierense. "Ye un pinchacín de na", decía un hombre al terminar. Entre ellas estaban Ana Fuentes, de Ujo. "La verdad es que yo vengo por prevención, porque ya sé lo que es pasar el covid", apunta esta mujer. "Lo pasé muy mal entonces, estuve ingresada y grave, y prefiero prevenir ahora", señalaba esta ustiana, restando importancia a los pinchazos. "No hace nada de daño, ni me enteré", señalaba. Con ella acudió al punto de vacunación Mari Paz Torres, vecina de la misma parroquia. En su caso, más que por ella misma, lo hizo por su familia: "Tengo un hijo en situación de riesgo, y me vacuno para protegerlo. Estamos oyendo que hay mucho covid y gripe, ya te pones la mascarillas casi como antes, y ahora que hay esta campaña, aproveché para vacunarme". La campaña de vacunación acabará en marzo, cuando generalmente baja la incidencia de estos virus. Mientras tanto, si usted quiere, el hospital Álvarez-Buylla le espera aguja en ristre.