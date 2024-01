Ladridos de auxilio en San Martín: buscan casas de acogida para una parte de los 18 perros recogidos en una vivienda

Kiko lleva apenas un mes viviendo en Gijón, pero se ha hecho habitual de la playa de San Lorenzo y le encanta meter las patas en la arena mojada. Melisa también se ha mudado a la ciudad costera. Son dos de los dieciséis perros rescatados por la asociación Alma Animal de una casa de la zona rural de San Martín. Habían quedado abandonados a su suerte después del fallecimiento de su propietario.

La desinteresada movilización de los voluntarios y colaboradores de la entidad permitió alimentar a los canes, administrarles cuidados y buscarles casas de acogida por toda Asturias. Faltan dos perros por recoger, más huidizos y que se echan al monte cuando los integrantes de Alma Animal intentan acercarse a ellos.

El dueño de los canes fue hospitalizado en Oviedo y pidió a su hermana que fuera a la casa a alimentarlos mientras él estaba ausente. Terminó falleciendo el pasado mes de noviembre, preocupado por el futuro de los animales y no sin antes insistir al personal sanitario en que eran dieciocho y no dieciséis los animales que tenía en su casa, conocedor de que dos de ellos solían vagar libremente por el monte cercano a la vivienda y podrían quedar desprotegidos.

La hermana del hombre, pensionista, acudió a la casa y vio que algunos de los canes, pese a estar bien alimentados, no estaban en muy buen estado, por lo que pidió ayuda. Alma Animal, junto a otros colectivos respondió a la llamada. En una primera tanda ya se llevó a tres de los perros y en una segunda, a dos más, que fueron a casas de acogida, como relata Marta García, una de las responsables y fundadoras de la protectora Alma Animal. Había canes con infecciones, sin esterilizar y perras preñadas que requerían atención.

Organizaron una gran recogida para los once canes restantes. "Fue en un solo día. Fuimos con un educador canino que tiene más mano para recogerlos porque, aunque no son violentos, no estaban acostumbrados a estar con gente", explica García, que añade: "Necesitamos más casas de acogida para tres de los perros que aún tenemos en una residencia y para los dos que todavía no hemos podido recoger". Los interesados pueden contactar con la entidad a través de sus redes sociales y de su correo electrónico.

Alma Animal expuso que, en todo este proceso, el Ayuntamiento no colaboró en la alimentación de los canes. Más crítico se mostró Carlos Fueyo, del grupo Mascotas Gijón, que lamentó la "desidia y el desinterés mostrados por el gobierno local en todo este asunto", señaló.