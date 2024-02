La familia de las víctimas valora denunciar al causante del choque mortal del Corredor del Nalón

La familia de las víctimas del accidente mortal ocurrido hace justo una semana en el Corredor del Nalón a su paso por Sama, en Langreo, estudian presentarse como acusación particular y denunciar a J. F. S., de 67 años de edad, conductor causante del siniestro.

En el accidente fallecieron el joven ovetense Pablo Atrio Fernández, que murió en el acto, y su madre, Remedios Fernández Suárez, que no pudo sobrevivir al brutal impacto pese a los esfuerzos de los sanitarios por salvarle la vida. El marido de esta última, José Antonio Atrio, de 72 años, fue trasladado al hospital con pronóstico grave tras sufrir un trauma torácico. La cuarta ocupante, la joven langreana Merce López, esposa de Pablo Atrio, fue llevada al HUCA también herida de gravedad, con trauma torácico y abdominal. Según confirmaron los familiares, tanto la joven como su suegro evolucionan favorablemente. Ambos han abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y permanecen ingresados en planta del centro hospitalario. "Evolucionan poco a poco", explicaron ayer los parientes de la joven, que perdió a su marido y a su suegra en el accidente.

Serán ellos dos, la mujer herida y su suegro, quienes decidan si emprenden acciones legales contra J. F. S ., el conductor del vehículo que impacto contra el de los fallecidos. "Lo más probable es que la familia se presente como acusación particular, pero serán ellos los que tomen la decisión; por ahora lo que tienen que hacer es recuperarse", apuntaron fuentes familiares.

Respecto a las declaraciones del causante del accidente, en las que asegura que no había consumido drogas –pese a que dio positivo en cocaína, marihuana y opiáceos en el test que le realizaron en el lugar del siniestro– y que circulaba a una velocidad no superior a 50 kilómetros por hora, los familiares de las víctimas prefirieron mantenerse al margen. "Se dicen muchas cosas y se habla mucho, pero no queremos saber nada de todo es; es muy difícil lo que estamos pasando y será el juez quien decida", se limitaron a explicar.

J. F. S., un médico que ya no ejerce, abandonó el lunes el Hospital Valle del Nalón, donde permanecía ingresado. Por el momento, según confirmó él mismo a este periódico, no ha sido requerido para declarar ni ante la Guardia Civil, responsable de las diligencias sobre el accidente, ni ante el Juzgado de Langreo. Lo hará en los próximos días. La investigación sigue abierta y no se descarta que, una vez se recaben las pruebas necesarias, J. F. S. sea puesto a disposición judicial.

Según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, el coche de J. F. S., un Volkswagen Golf que circulaba en sentido Pola de Laviana, invadió el carril contrario colisionando contra el Kia XCeed en el que iban los fallecidos. El choque se produjo sobre las 12.40 horas del miércoles pasado, a la altura de la pasarela de la nueva estación de tren de Sama (en el punto kilométrico 5,5 de la AS-117).

El suceso tuvo lugar en un tramo de línea continua del Corredor del Nalón, una vía que suma seis víctimas mortales en poco más de doce meses y que se ha convertido en uno de los principales puntos negros de la red de carreteras de la región, lo que ha llevado al Principado a tomar medidas urgentes. La próxima semana se limitará a 80 kilómetros por hora la velocidad máxima entre Sama y Laviana, donde hay tramos de 90 , y quedarán prohibido los adelantamientos en los cinco kilómetros que separan Sama de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, la zona en la que se han registrado la mayoría de los accidentes mortales.

Como ha podido saber este diario, la prueba de drogas que se le realizó a J. F. S. tras el accidente arrojó un resultado positivo en cocaína, marihuana y opiáceos. Dio negativo en metanfetaminas y en el test de alcoholemia. También se trata de dilucidar si un exceso de velocidad de este conductor pudo ser una de las causas del accidente. El Kia salió proyectado varios metros hacia atrás desde el punto del impacto.