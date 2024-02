Si el viernes los colegios de las Cuencas comenzaron a celebrar el Carnaval, este sábado los distritos de Ciaño, en Langreo, el valle de Turón, en Mieres, y la localidad de Moreda, en Aller, vivieron los primeros Antroxos de una cargada semana de actividad. Superhéroes, vaqueros, personajes de Diseney, de videojuegos como Mario Bross, o de series de televisión no faltaron en las fiestas, que vivieron tanto mayores como pequeños.

En el caso de Ciaño y Moreda, se celebraron las fiestas infantil, por la tarde, y de adultos, ya entrada la noche. Desde los 101 Dálmatas de Moreda (aunque había alguno menos), hasta los príncipes y princesas, los artistas circenses o los policías de Ciaño. Todo vale en una fiesta marcada por el color y la imaginación.

En el valle de Turón solamente se celebró el Antroxu de adultos, con un desfile que arrancó a las siete de la tarde desde Lago. Espectacular fue la carroza del grupo "Si me siento no me levanto", tematizada de la revolución industrial y presida por una máquina de vapor. También hubo una parturienta, un tiovivo, personajes de la serie Dragon Ball o un monstruo de la película Predator. El objetivo, pasarlo bien y hacer disfrutar a la gente que veía el desfile desde las calles, estuvo más que cumplido.

Aye también hubo Antroxu en Blimea, Caso o Sobrescobio. Hoy domingo es el turno de Sotrondio, y ya el lunes, el de Pola de Laviana y Sama. El martes el protagonismo estará en el desfile infantil de Miees y en el Carnaval de La Felguera.