El Karmafest de Laviana crece, durará dos días y reunirá a 22 bandas de "heavy metal"

Laviana apuesta por el "heavy metal", tras el buen sabor de boca que ha dejado en sus dos últimas ediciones el festival Karmafest. Este año el festival crecerá, al celebrarse a lo largo de dos días, en vez de en una jornada, como hasta ahora. Será los días 27 y 28 de septiembre (viernes y sábado), en el mismo emplazamiento que en 2023, el "prau" de La Chalana. Hay ya confirmadas 16 bandas, entre ellas el 30ª. aniversario de Leo Jiménez, uno de los mejores y más premiados cantantes de "heavy" de España.

El Karmafest quiere crecer. Lo primero de todo, de tamaño. En la que será la décima edición del festival –la tercera que se celebra en el concejo de Laviana– se volverá a usar el "prau" de La Chalana como escenario de esta fiesta del rock duro español. Lo segundo, en días de duración. Serán dos jornadas, el viernes 27 y el sábado 28 de septiembre. Entre ambos días pasarán por el escenario un total de 22 grupos de música, de los cuales ya hay 16 confirmados. Además de la formación del 30 aniversario de Leo Jiménez, estarán en La Chalana "Hora Zulú" –pioneros del rap metal en el país–, los catalanes "Astray Valey", "Selfware", "Debler Eternia", los locales "Teksuo", "Her Anxiety", "Down to Extinction" –banda que viene de girar por Europa con "Blind Guardian"– y "Freakture".

También están confirmadas "Brother till we die", "Bolu2 Death" y su "flamenco metal", los langreanos "Chamako Wey", "Barbarian Prophecies", "Blaze the trail", "Retrance the Lines" y "Where the weaves are born".

Tal y como explica la organización del festival, quedan por confirmar un total de seis bandas, entre ellas otro de los cabezas de cartel junto a Leo Jiménez. Este intérprete presentará en Laviana el espectáculo en el que resume sus tres décadas sobre los escenarios, muchos de ellos al frente de bandas emblemáticas del metal nacional como "Saratoga" y "Stravaganzza".

2023

El festival del año pasado, celebrado el 23 de septiembre, reunió a cerca de 1.500 personas en La Chalana. Organizado por promotores locales, la cita logró tener dos grandes cabezas de cartel como "Sôber" y "Ángelus Apátrida", dos de los grupos de este género musical con más prestigio, tanto en España como en el extranjero, ya que los primeros tienen gran tirón en Latinoamérica y los segundos, en Centroeuropa.

Junto a ellos pisaron el escenario de La Chalana "Celtibeerian" –muy aplaudidos por su espectáculo y por su desenfadada forma de ganarse al público–, "Dúnedain", "Teksuo", "NueveConDiez", "Murmur", "Sylvania", "As life burns", "Bonecarver" y "Aneuma".