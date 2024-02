"Es tirar el dinero", responden sindicatos y vecinos sobre la línea roja del Corredor

"No sé en qué medida poner una línea roja evita que alguien se pase al otro carril". "La línea roja… no sé ni cómo calificarlo, no es solución a nada". "Pintar una línea roja es tirar el dinero". La medida de pintar una línea continua roja entre los dos carriles del Corredor del Nalón para evitar accidentes parece no haber tenido muy buena acogida entre la sociedad civil. Las tres opiniones que encabezan estas líneas corresponden a Ángel García, secretario general de UGT en la comarca del Nalón; Esther Barbón, responsable de CC OO en el valle, y David García, presidente de la Asociación de Vecinos de Langreo Centro.

"Tiene que haber una solución y ya hemos visto que esa solución es el desdoblamiento de la vía. Cuando se desdobló la carretera de los túneles de Riaño dejó de haber accidentes mortales". Ángel García cree que es necesario ponerse a trabajar de inmediato en duplicar la calzada entre Sama y El Entrego, la zona donde se da mayor concentración de siniestros.

El diputado socialista Ángel Morales aseguró este miércoles en la Junta General del Principado que "no resultará posible abordar una licitación (del desdoblamiento) en los próximos 40 meses". "No lo entiendo, si es una carretera tan peligrosa, deberíamos buscar una solución prioritaria", insiste el líder de UGT en el Valle del Nalón. Además, Ángel García señala que "si la línea roja es pionera en Asturias y una de las pocas de España, si la medida es tan excepcional y prioritaria, no entiendo esos 40 meses, me parece excesivo".

De la misma opinión es Esther Barbón. La responsable comarcal de CC OO recordó que desde su sindicato llevan años, " incluso antes de este alto índice de siniestralidad", reclamando el desdoblamiento de la carretera. "Sabemos que puede haber problemas medioambientales, problemas de espacio físico para hacer la carretera, pero es urgente y necesario hacer un estudio y empezar a trabajar para desarrollar el proyecto".

Barbón insiste en que "hay que hacer el estudio y analizar la viabilidad de la obra". En su opinión, "sí es viable", "Ese retraso de 40 meses no es ninguna buena noticia", dice la sindicalista. Y sobre la línea que impide el adelantamiento entre Sama y El Entrego, apostilla que "no tiene mayor importancia si es blanca o roja".

El colectivo vecinal es de la misma opinión. David García, presidente de la Asociación de Vecinos de Langreo Centro, considera que esa marca vial roja supone "un gasto innecesario, es tirar el dinero". Desde la Asociación piden soluciones urgentes para evitar más accidentes como el que acabó con la vida de dos personas el pasado 31 de enero. "Hay que hacer más controles de alcohol y drogas, y hacerlos a cualquier hora del día, no a las horas punta, hacerlos las 24 horas del día", subraya David García. Otra reclamación del colectivo vecinal es mejorar la iluminación del Corredor, especialmente en la zona de Blimea y Barredos.

Tanto los sindicatos como los vecinos coinciden en que una de las medidas más eficaces para evitar accidentes de tráfico es garantizar un transporte público de calidad. "Si funcionase el tren y el autobús, no habría que desdoblar nada", dicen. Y denuncian el lamentable funcionamiento de la línea de tren Gijón-Laviana".