Los problemas del turismo de Montaña: a la crisis de Brañagallones se une el albergue del Angliru, cerrado de nuevo, y que puede acabar en el Juzgado

Es un lugar privilegiado. En pleno corazón de una de las subidas ciclistas más importantes del mundo. Justo en a mitad de camino. Aunque el proyecto nació cojo, y nadie ha podido reflotarlo. Se trata del albergue del Angliru, un edificio propiedad municipal, que ha pasado por varias manos, sin que hasta la fecha haya desplegado su potencial. Ahora, el nuevo equipo de gobierno del PSOE de Riosa quiere tratar de darle un nuevo aire. Pero antes debe recuperar la gestión, tras detectar irregularidades en el último traspaso del negocio. El Ayuntamiento ya ha avisado a los actuales gestores, que además, según explican fuentes municipales, llevan con el enclave cerrado más de cuatro meses.

Apuntan desde el gobierno de Riosa que la instalación, que es de propiedad municipal y siempre ha funcionado bajo una adjudicación por un canon, lleva clausurada "desde octubre o noviembre". Los actuales gestores del equipamiento, añaden, accedieron al mismo al llegar a un acuerdo de traspaso con el anterior gestor, sin que pasase ese acuerdo privado por el Ayuntamiento, algo que entienden no es legal. "La gestión debe de adjudicarse desde el consistorio, y entendemos que no es válido un acuerdo privado, ya que el albergue es un inmueble municipal", señala. Las fuentes municipales van más allá, y aseguran que los actuales gestores no han pagado el canon todos los meses.

La suma de toda esta situación ha llevado al Ayuntamiento de Riosa a requerir a la empresa que actualmente tutela el albergue del Angliru a devolver las llaves y saldar la deuda. "En principio lo que hemos hecho es mandar un requerimiento desde el consistorio, aunque si hubiese una negativa a dejar las instalaciones, llegaremos a la vía judicial, ya que entendemos que el convenio es inválido al haber cambiado el titular del mismo sin que pasase por la administración", señala el gobierno local.

A partir de ahí, los planes del consistorio riosano pasan por otorgar de nuevo la gestión del equipamiento, bajo una serie de condiciones que fomenten el aprovechamiento de la instalación durante todo el año. "Creemos que tenemos un inmbueble desaprovechado, ya que se encuentra en una zona turísticamente muy aprovechable, y que puede atraer visitantes todo el año", apuntan desde el gobierno local, para agregar que "hay que potenciar el Angliru, que es uno de nuestros tesoros".

Montaña

No está siendo buena época para las instalaciones de montaña en las Cuencas. Y es que a los citados problemas en el Angliru, hay que añadir la complicada situación por la que atraviesa otro de los equipamientos emblemáticos de los valles mineros: el refugio de Brañagallones, en Caso.

Se trata de un equipamiento que corre riesgo de no abrir esta temporada debido al delicado estado de conservación en el que se encuentra. Principalmente, Brañagallones tiene dos problemas: la cubierta y el tejado, que se encuentran en mal estado, y la alimentación eléctrica, a través de generadores de gasoil que no solo tienen un alto consumo, sino que además sufren averías recurrentes.

Esta misma semana, el asunto llegaba a la Junta General del Principado de la mano de Foro Asturias. El Gobierno regional tenía una partida de 300.000 euros para desarrollar las obras necesarias, que debía haber acometido en otoño. Sin embargo, la instalación sigue exactamente igual.

"A pesar de que el refugio de Brañagallones se ha convertido desde el año 2016, fruto del esfuerzo inversor de la FEMPA, en uno de los mejores refugios de montaña de toda España, el Gobierno del Principado de Asturias no ha cumplido con su parte y no ha hecho frente a los compromisos adquiridos en el convenio", señaló Adrián Pumares en la Junta, que presentó una Proposición No de Ley para forzar al Ejecutivo de Adrián Barbón a realizar de forma inmediata las obras.