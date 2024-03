Militantes socialistas de Langreo afean a la FSA el procedimiento para elegir ejecutiva

La asamblea extraordinaria de la Agrupación Socialista de Langreo, que se celebrará el próximo jueves en las Escuelas Dorado de Sama y en la que deberá elegirse una nueva comisión ejecutiva, va tomando temperatura. Un grupo de militantes mostró este viernes su descontento por el procedimiento mediante el que se elegirá la nueva dirección local. En la convocatoria se explica que el periodo de votación será de 18.00 a 20.30 horas, "tan solo dos horas y media para más de 400 afiliados con derecho a voto". Para estos descontentos, ese horario "limita bastante la participación", porque "no todos los afiliados son funcionarios o tienen horario de mañana, y a esos les va a ser imposible poder asistir".

En la anterior asamblea del PSOE de Langreo, el periodo de votación se abrió dos horas antes, a las cuatro de la tarde, "y en esa ocasión había una candidatura única", subrayaron los críticos, y esgrimen los estatutos del partido, en los que se expone que para este tipo de votaciones "se podrá establecer un horario de votación flexible para garantizar el derecho de los militantes a la participación".

Según fuentes de la Federación Socialista Asturiana (FSA), que tutela el proceso, hasta el momento solo se ha presentado una candidatura para conformar la nueva ejecutiva, la liderada por Bernardino Niño. Eso no quita que de aquí al día de la votación se puedan presentar otras listas. El plazo de presentación de aspirantes está abierto hasta el próximo miércoles, a las cinco de la tarde, 24 horas antes del inicio de la asamblea. "Las distintas candidaturas deberían tener tiempo para explicar sus propuestas", exponen los militantes descontentos. "Si estamos citados a las cinco en primera convocatoria, a las cinco y media en segunda convocatoria, a las seis empieza la votación y a las ocho y media tiene que estar todo listo, no da tiempo a hacer las cosas bien", argumentan. "La situación en que se encuentra el PSOE de Langreo no es para hacer las cosas rápido", insiste este grupo de militantes que se han puesto en contacto con este periódico para mostrar su malestar por el procedimiento.

El PSOE local está dirigido por una comisión gestora desde el pasado mes de diciembre. Al frente está Rita Camblor, langreana y vicesecretaria general de Organización de la FSA.

La implantación de una gestora vino después de la dimisión de la anterior ejecutiva, la liderada por Gregorio Lora, que había perdido el apoyo de la militancia.

Lora dejó el cargo después de que la gran mayoría de los afiliados rechazasen su gestión en el último año. Tras ese rechazo estaba el supuesto enfrentamiento, o al menos distanciamiento, de la dirección local del partido con la exalcaldesa socialista Carmen Arbesú. Cuando el PSOE perdió las elecciones de mayo del año pasado en beneficio de IU, se empezó a buscar "culpables". Había quien entendía que Arbesú no había ejercido bien su labor como alcaldesa y que por ello obtuvo el castigo de los votantes. Y hubo quien sostuvo que la regidora y candidata socialista no había tenido el apoyo suficiente de la dirección local para revalidar el cargo.

La situación se complicó más a mediados del pasado mes de febrero cuando la FSA expedientó a cuatro de los siete concejales del grupo municipal socialista de Langreo por "desobedecer y obstruir decisiones adoptadas por la Comisión Gestora".