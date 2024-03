David Astorga liderará la lista del sector crítico en la votación para dirigir el PSOE de Langreo

Bernardino Niño tendrá oponente en el proceso abierto para elegir al nuevo líder de los socialistas langreanos. Apenas dos días después de que se hiciera pública la candidatura de Niño –una lista que responde a la sensibilidad oficial del PSOE, la más cercana a la Federación Socialista Asturiana (FSA) y al SOMA-UGT– ha salido a la palestra el nombre de otro aspirante. Se trata de David Astorga González, militante de base que hasta ahora no ha tenido cargos orgánicos en el partido. Su lista, que se está ultimando y aún no ha sido presentada de forma oficial, es cercana al ahora sector crítico y a la anterior ejecutiva liderada por Gregorio Lora.

Los dos candidatos se disputarán la secretaría general en la votación fijada para el próximo jueves. El desafío del aspirante que resulte ganador en la asamblea será coser la brecha interna y rebajar la tensión en el seno del PSOE langreano después de unos meses convulsos que se iniciaron con la derrota en los comicios municipales y siguieron con la dimisión de Lora, la designación de una gestora encabezada por Rita Camblor y el expediente abierto a cuatro ediles con la "guerra del agua" como telón de fondo.

Astorga, comercial de profesión y vecino de Langreo, no ha presentado de forma oficial la lista, a la que se están dando los últimos retoques, pero se trata de un formalidad porque la decisión está tomada, tras pulsar el sentir de una parte de la militancia.

Sin querer entrar por ahora en detalles sobre la candidatura o los nombres que le acompañarán, Astorga hizo ayer un llamamiento a la unidad. "Lo primero que quiero dejar claro es que esta candidatura no va en contra de nadie y mucho menos contra compañeros y compañeras de partido". Y añadió: "Hace tiempo, un grupo de militantes socialistas langreanos, que abarca todas las edades y sensibilidades dentro del PSOE de Langreo, nos comenzamos a reunir para hablar de la deriva de este. Muchos ya nos conocíamos de hace años cuando apoyamos la candidatura de Pedro Sánchez a la secretaría general. Nos reunimos varias veces, las opiniones eran fluidas, ricas en ideas y en muchos casos coincidentes. Y a partir de ahí la idea de presentar mi candidatura comenzó a tomar peso", indicó.

El militante que peleará el liderazgo del PSOE local argumentó que "creo que ha llegado el momento de dar un paso al frente y con el apoyo de muchos compañeros y muchas compañeras he decidido ser cabeza de lista, un paso que no hubiese dado si no estuviese rodeado de personas comprometidas, con historial laboral y sobre todo que son y hacen vida en nuestro municipio y entienden sus necesidades", precisó.

También expuso Astorga que "en mi vida hay una máxima, que es saber escuchar. Y de eso va nuestro proyecto, de escuchar a la militancia, al fin y al cabo, nuestro PSOE. Se trata de escuchar para actuar en plural con el mismo ánimo que afrontamos las primarias con Pedro Sánchez, se trata de fortalecer el partido para ampliar complicidades sociales. Y por todo voy a presentar mi candidatura a la secretaría general de la agrupación municipal socialista de Langreo". En la convocatoria de la asamblea se indica que se pueden presentar aspirantes hasta las 17.00 horas del día 20 de marzo, el día anterior a la votación.

Crisis

La crisis del PSOE de Langreo se inició la misma jornada electoral en las últimas municipales. IU ganó las elecciones y le arrebató la Alcaldía al PSOE. En ese momento, el enfrentamiento interno se agravó. Unos acusaban a la candidata y otros a la ejecutiva de entonces, encabezada por Gregorio Lora, de la debacle electoral. Carmen Arbesú optó por dimitir al no sentirse arropada por el partido.

El 14 de diciembre, la militancia rechazó por mayoría (75 votos en contra y 55 a favor) la gestión de Lora, que dimitió. Desde entonces, el PSOE local ha estado dirigido por una comisión gestora encabezada por Rita Camblor, langreana y vicesecretaria general de Organización de la FSA.