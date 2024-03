Dos semanas para el cierre del cementerio de El Entrego: los vecinos muestran su inquietud, pero descartan más movilizaciones

Quedan menos de dos semanas para que el cementerio de San Andrés, en El Entrego, eche el candado. La empresa propietaria del camposanto, "La Solana", dio como fecha tope para el fin de su actividad el 31 de marzo. Por el momento, nada se ha movido. El abogado y representante del colectivo vecinal "La Unión", Rubén Andrés, ha descartado este lunes que se vayan a producir más movilizaciones por parte de los vecinos, toda vez que el Ayuntamiento de San Martín sigue garantizando el servicio a partir del 1 de abril. "No podemos poner una tirita antes de la herida", señalaba el letrado.

La situación no es sencilla. Pese a que el Ayuntamiento afirma que el servicio de cementerio no se va a suspender, hay varias cuestiones que quedan en el aire. En un principio, el Consistorio garantiza a los propietarios de los nichos que les brindará el servicio, tanto a los que tienen a familiares enterrados, como a aquellos que tienen un nicho en propiedad y que quieran usar en el momento de su fallecimiento. La duda que queda es cómo se va a desarrollar ese trabajo. "El Consistorio carece ahora mismo de personal cualificado para poder llevar a cabo enterramientos, algo que no va a cambiar para el día 31 de marzo, cuando recuperarían la gestión", señala Andrés. "Igual que sucede ahora, el servicio se podría subcontratar a un tercero, pero ese llevaría su tiempo administrativamente hablando", señala. De ahí la incertidumbre. ¿Qué pasa si un vecino fallece el 1 de abril y tiene un nicho en propiedad en San Andrés?. ¿Quién lo enterraría?. De momento, explica el abogado, no hay respuestas para ello. Solamente el compromiso firme del Alcalde, José Ramón Martín Ardines, y del Ayuntamiento, de que el servicio se va a prestar.

El problema lo tienen también aquellos que no tengan un nicho en el citado cementerio. El Ayuntamiento tiene que garantizar el enterramiento de la persona fallecida, pero no tiene por qué hacerlo en el cementerio de El Entrego, sino que tiene la potestad de hacerlo en cualquier otro que haya en el territorio de San Martín del Rey Aurelio. "Es otra de las incertidumbres que pesa sobre los vecinos", apunta el abogado.

Este martes, la junta directiva de la asociación vecinal San Andrés va a tener una reunión para analizar los próximos pasos a seguir que, en todo caso, no incluirían movilizaciones. La pasada semana, hubo dos concentraciones de las que se hicieron eco televisiones nacionales. "Tenemos que salir de esa espiral mediática que no aporta nada para el objetivo que nosotros perseguimos, que es que el cementerio siga abierto y se preste el servicio", valoró el abogado.

Situación

A menos de dos semanas para que se cumpla la prórroga acordada entre el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y la empresa, la situación sigue bloqueada. Todo es cuestión de dinero. La propiedad del cementerio, la empresa "La Solana", exigía inicialmente un millón de euros. Una tasación inicial fijaba el valor del camposanto en 480.000 euros, una cantidad que los propietarios aceptaban por el cementerio.

Sin embargo, entró en juego una nueva valoración, que redujo ese precio hasta 74.000 euros, que es la oferta que ha puesto sobre la mesa el Ayuntamiento de San Martín. Esta última tasación entiende que hay riesgo de derrumbe y también apunta a las condiciones del cementerio para rebajar el valor del equipamiento hasta esa cifra. Y la propiedad no está dispuesta a vender por ese dinero.

