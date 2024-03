Mieres, territorio deporte: proyecta inversiones de casi 6 millones en instalaciones

El concejo de Mieres quiere convertirse en un territorio para el deporte. Y lo quiere hacer a base de inversiones para mejorar las instalaciones del concejo, algunas de ellas con más de medio siglo de vida, y que a pesar de ser punteras en su momento, ya dan más penas que alegrías, y no por los resultados de los clubes que allí juegan, sino por los problemas que generar en cuanto a mantenimiento. Por este motivo, el Ayuntamiento tiene sobre la mesa inversiones por casi seis millones de euros, con un proyecto que se lleva más de la mitad de los fondos: la reforma del polideportivo de Oñón. Piscinas, pistas de tenis y proyectos de eficiencia energética completan esta millonaria inversión.

La gran reforma del polideportivo de Oñón es el proyecto más ambicioso de todos los que Mieres tiene sobre la mesa. Se trata de una inicitiva cuyo coste supera los 3,5 millones de euros, financiación que se ha buscado a través de una subvención de la Unión Europea. La redacción del proyecto, que se licitará en breve, incluye la reforma tanto interior como exterior de esta instalación deportiva, que tiene más de 50 años, y que desde hace más de un lustro viene dando problemas de forma recurrente, especialmente en lo que a la condensación se refiere. De hecho, partidos de competición oficial han tenido que ser suspendidos, aplazados o trasladados sobre la marcha a otras instalaciones debido a los problemas de la pista. Ahora, con esta inversión, se pretende recuperar una de las joyas deportivas de Mieres, quizás el polideportivo más emblemático del concejo.

Pero el afán inversor del Gobierno mierense no se queda ahí. En 2022, el Ayuntamiento anunciaba también la futura construcción de dos piscinas exteriores en el área de Vega de Arriba. Hace dos décadas que el consistorio decidió cerrar los vasos que había al aire libre, y desde entonces, los vecinos del casco urbano no cuentan con una piscina al aire libre. Si bien hay otras dos alternativas en el concejo, las de Turón y Paxío, dentro del casco urbano, los veranos se pasan sin chapuzones. Como avanzara esta semana LA NUEVA ESPAÑA, el proyecto ha sufrido un nuevo retraso, y las nuevas piscinas, que además incluyen la construcción de vestuarios, no estarán operativas este verano, sino que será de cara a 2025. El proyecto conlleva una inversión superior al millón de euros, y el Gobierno local ya tiene consignados 650.000 euros del remanente municipal, y está reordenando partidas económicas de los presupuestos para obtener el resto.

También se prevén importantes proyectos fuera del casco urbano, y concretamente en Turón. Tras la construcción de las dos primeras fases de la ciudad del Tenis de La Riquela, el proyecto encalló en la tercera, cuando el concurso para su ejecución quedó desierto. El motivo fue que el presupuesto previsto, y que venía del plan del Carbón 2013-2018, fue insuficiente para despertar el interés de las empresas, ya que no contemplaba el incremento de precios de materiales debido a la inflación. Ahora, el Gobierno local ha recibido por parte del Ejecutivo Central la luz verde para incrementar esa partida, por lo que ya se podrá licitar el proyecto. Una iniciativa para la construcción de las primeras pistas de tenis de tierra batida de las Cuencas, las segundas públicas de esta superficie tras las que existen en el parque del Oeste de Oviedo. El presupuesto es de más de 620.000 euros.

En marcha

Además de los citados tres proyectos, el Gobierno local tiene otras iniciativas en marcha. Es el caso, por ejemplo, del polideportivo de Rioturbio, donde juega y entrena el Baloncesto Villa de Mieres. Al igual que sucede con Oñón, esta instalación también acumulaba muchos problemas de condensación, suspendiéndose partidos de los chavales del baloncesto mierense. Hace unas semanas comenzaban los trabajos en el complejo, que fueron adjudicados en algo más de 250.000 euros, IVA incluido.

El Gobierno local de Mieres explicó en el último Pleno municipal que también que hay más iniciativas en curso, como proyectos de eficiencia energética en las instalaciones del concejo, que conllevan un gasto de unos 600.000 euros.

