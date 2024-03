La investigación del accidente del Corredor sigue adelante pese a la muerte del exmédico que lo provocó cuando iba drogado

La Guardia Civil proseguirá con la investigación del último accidente mortal del Corredor de Nalón (que dejó dos víctimas mortales el pasado 31 de enero) pese al reciente fallecimiento de Javier Fernández Santana, el conductor de El Entrego que causó presuntamente el siniestro al invadir el carril contrario. Entre las diligencias realizadas hasta ahora se encuentra una reconstrucción virtual de cómo fue el choque, trabajo que obligó a cortar el tráfico durante una hora el pasado 11 de marzo.

Los investigadores continuarán con las diligencias hasta su entrega al juez del caso, el único que tiene formalmente atribuciones para archivar el procedimiento como consecuencia del fallecimiento del presunto responsable. El Juzgado también podría instar a la Guardia Civil a paralizar las diligencias antes de que estén finalizadas. No obstante, la información recabada también puede ser de utilidad para determinar posibles responsabilidades civiles.

Javier Fernández Santana, que conducía el coche que presuntamente invadió el carril contrario y colisionó contra el vehículo en el que viajaban las víctimas mortales (una madre y su hijo) y dos familiares más, también resultó herido en el accidente, al igual que un acompañante. Después de recibir el alta hospitalaria, fue detenido y puesto en libertad posteriormente a la espera de juicio por dos delitos de homicidio por imprudencia, tres de lesiones por imprudencia y uno más contra la seguridad del tráfico, tras dar positivo por consumo de drogas, según indicó entonces la Guardia Civil.

El abogado langreano Fernando Carrocera explicó ayer: "La vía penal no puede seguir al haber fallecido la persona a la que presuntamente se imputarían los delitos. Evidentemente, no se puede continuar una causa penal contra una persona que ha muerto. Otra cosa es todo el tema de la responsabilidad civil, pero ya se debe desarrollar en otra jurisdicción. Las víctimas no van a perder ningún derecho. De las posibles compensaciones ya no respondería el fallecido, pero sí su herencia yacente o los herederos si la aceptaran".

El cuerpo de Javier Fernández Santana, de 68 años y médico jubilado, fue hallado sin vida por la Policía el pasado martes en su domicilio de El Entrego. Ni en el cuerpo ni en la estancia había signos de violencia. Una vecina había dado la voz de alarma porque llevaba días sin ver al hombre y alarmada por el fuerte olor que salía del piso. Agentes de la Policía Nacional entraron en la casa y encontraron el cadáver Fernández Santana, al que se echaba en falta desde hace dos semanas.

El día del fatídico accidente, Fernández conducía un Volkswagen Golf que colisionó contra otro turismo en el que viajaban cuatro miembros de una familia, a la altura de Sama. Las primeras investigaciones apuntaron a que el conductor entreguín invadió el carril contrario y fue el causante de un brutal choque en el que fallecieron dos personas, una madre y su hijo. Fernández Santana dio positivo en la prueba de drogas que se le realizó tras el siniestro. En concreto, el test arrojó un resultado positivo en cocaína, marihuana y opiáceos. Él lo había negado en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA. Su explicación fue que "había estado durante dos horas con personas que fumaron coca y hash (hachís)".

