El traslado de anestesistas a Jarrio obliga a suspender intervenciones quirúrgicas en el hospital del Nalón, denuncian los vecinos

La plataforma ciudadana Vecinos de Langreo por la sanidad pública ha mostrado su preocupación ante la "nueva tropelía cometida en la comarca", ya que, según denuncian, el traslado de anestesistas desde el hospital Valle del Nalón para reforzar la asistencia en el de Jarrio obligará a suspender una veintena de intervenciones quirúrgicas. Los vecinos pidieron a "ayuntamiento, partidos políticos y sindicatos" que se sumen a "un frente común en defensa de la sanidad en el Valle para que no sigamos sufriendo estas mermas".

Los representantes vecinales detallaron que "a causa de la movilidad forzosa de médicos anestesistas al área sanitaria I (Hospital de Jarrio) prevista para el mes de abril, se van a suspender en el Hospital Valle del Nalón 21 quirófanos, 12 en horario de mañana y 9 en horario de tarde, dejando, por tanto, de operar a estos pacientes en el área sanitaria VIII".

También indicaron que, "según nos han comunicado los propios profesionales, también está previsto que tengan que suspenderse diversas actividades en relación a la Unidad de Dolor, que también pertenece al servicio de Anestesia. Lamentablemente, esta situación parece que va a prolongarse en el tiempo, dado que está previsto el desplazamiento de un anestesista del Hospital Valle del Nalón al Hospital de Jarrio durante 9 días al mes desde marzo de 2024 de forma continua. Creemos firmemente que los vecinos del área sanitaria VIII han de ser conocedores de estos datos tan importantes".

Los responsables de la plataforma ciudadana señalaron que "no nos oponemos a que haya traslados para reforzar la asistencia en momentos puntuales donde sea necesario, pero no a costa de recortar el servicio en otro sitio. No tiene sentido. Es desvestir a un santo para vestir otro".

La idea del colectivo vecinal es plantear esta y otras reclamaciones el próximo 5 de abril en la reunión que mantendrán con la gerente del Área VIII, en la que "añadiremos esta situación a la multitud de reivindicaciones ya existentes, algunas desde hace un año, y que hasta el momento siguen sin contestar". También apuntaron que sigue convocada una concentración de protesta para el miércoles 17 de abril, a las 11.00 horas, frente a la puerta principal del Hospital Valle del Nalón. "Rechazamos la fusión de áreas sanitaria, el cierre de consultorios periféricos y el recorte de servicios en el hospital de Riaño. Y pedimos más atención primaria y rebajar la lista de espera".

Fusión

La última movilización vecinal fue el mes pasado. Unos 150 vecinos de la comarca del Nalón concentraron frente al hospital de Riaño para denunciar el deterioro de la sanidad pública en el Valle. La plataforma se mostró entonces especialmente crítica con el proyecto de fusión de áreas sanitarias que planea desarrollar el Gobierno autonómico.

Este colectivo no está conforme con los planes del Principado, al entender que el "borrador de la nueva ordenación deja la puerta abierta a la posibilidad de cerrar consultorios periféricos y ya no solo temporalmente durante los meses estivales, sino de manera permanente".

Suscríbete para seguir leyendo