"En el pozu Maria Luisa" suena con "quejío": así es la versión flamenca del popular himno minero

El próximo 14 de abril, día de la República, la cantante cordobesa, socióloga y defensora de los derechos de las mujeres Lourdes Pastor lanzará su nuevo single. La autora ha llenado de "quejíos" un himno clásico: "Santa Bárbara bendita" –ella lo hace en su versión "En el pozu María Luisa"–. Una revisión flamenca con la que la cantante, nominada en los premios "Goya" del pasado año por la canción "Las 13 Rosas", rinde "un profundo homenaje a la memoria con un himno de resistencia, por la libertad y la clase trabajadora", dice.

La artista lleva escuchando "desde muy pequeña" la trágica canción minera, inspirada en el accidente vivido en 1949 en el pozo asturiano, en el que murieron 17 mineros. Se la oía a su madre, que solía entonarla en muchas fiestas.

"Es una canción que me marcó. Me impresionaba mucho porque desde mis ojos de niña escuchaba la voz de mi madre entre todas las demás y veía su cara, que me transmitía un profundo dolor. Me llamaba la atención esa letra desgarradora, me impresionaba mucho. Siendo tan pequeña ya entendía que era una gran tragedia e injusticia la que estaban cantando", explica la intérprete.

"Mi madre no es asturiana", aclara, "es una mujer con una fuerza extraordinaria que ha defendido siempre los derechos de las mujeres y los más excluidos de la tierra y que además me ha enseñado a no ver fronteras ni creer en ellas, por lo que la reivindicación de los mineros de Asturias ha sido una causa tan suya como tantas otras de cualquier lugar del mundo. De ella aprendí de memoria la frase que Carmen Sarmiento pronunció hace tantos años: ‘El feminismo es la defensa de los derechos de las mujeres y también de los mineros de Asturias’".

Imagen antigua del pozo María Luisa. / Fernando Rodríguez

En la promoción del single, Pastor explica cómo durante la dictadura franquista la canción estuvo prohibida, al asimilarse a una tendencia política de izquierdas, y cómo con los años traspasó la geografía asturiana. Ahora Pastor ha querido relacionar el lanzamiento con el 14 de abril y también con el 1 de mayo, el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores, "que yo nombraría como Día de la Clase Trabajadora, reivindicando así la recuperación de la conciencia de clase que hemos perdido en un espejismo de clase media que parece haberlo devorado todo. Rescatar este himno es rescatar la fuerza que nos da la memoria y recordar que los derechos, como dijo Simone de Beauvoir, no están garantizados, sino que hay que trabajar cada día para no perderlos".

Por algo es la canción que presenta como adelanto de su nuevo álbum, en el que ya está trabajando y que se titula "La revolución a la vuelta de la esquina", y que la ha llevado a los premios MIN, los de la música independiente en España, con dos nominaciones: "Mejor álbum de flamenco" y "Mejor letra original".

Lourdes Pastor no conocía ninguna versión flamenca de "En el pozu María Luisa". A ella le sonaban "las más populares, sobre todo las interpretadas de forma coral". Pero cuando pensó en llevarla a su terreno y se imaginaba cantándola, en su cabeza sonaba tal cual la ha hecho, con "esos quejíos que son mi manera de expresar el dolor que me produce vivir cada palabra de ese himno. Siempre digo que creo que el arte es la expresión de lo que una es", sostiene.

Su primera intención fue hacer una canción totalmente nueva que hablara del drama de los accidentes laborales, pero al final se quedó con "Santa Bárbara bendita". "Había oído varias noticias en poco tiempo que me habían removido mucho. Personas que en pleno siglo XXI mueren de calor en el trabajo o por no tener las condiciones de seguridad necesarias. Saber que la edad de jubilación cada vez se retrasa más y hay muchas personas que trabajan sin descanso toda su vida, en trabajos muy duros, es inhumano", reflexiona. "Así que estaba escribiendo una letra y, una vez más, mi madre fue protagonista de esta historia, ella sabía en lo que estaba y me envió un vídeo de la marcha de ‘La desbandá’, en la que ella estaba participando. Estaban tocando esa canción por la calle, casi todo personas mayores, que son las que conocen bien nuestra historia... y vi esa emoción que me hizo saber y sentir que ese himno era el vehículo que me llevaría a expresar todos esos sentimientos".

