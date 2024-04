Kiko Rivera regresa al lugar asturiano de su sonado altercado: "Pasé un miedo tremendo, me amenazaron de muerte"

Kiko Rivera vuelve a Langreo. El cantante y DJ forma parte del cartel de la Xarana Na Primavera, un festival que reunirá durante tres días (26, 27 y 30 de abril) a orquestas y artistas musicales en el estreno de los antiguos Talleres del Conde, en La Felguera, como recinto ferial. El mediático hijo de Isabel Pantoja regresa al concejo del valle del Nalón tras el altercado que vivió hace un lustro, cuando tenía programada una actuación en Tuilla que se acabó suspendiendo. "Pasé un miedo tremendo, me amenazaron", aseguró entonces. Aunque, eso sí, el hijo de Isabel Pantoja sí volvió a actuar en varias localidades asturianas tras los hechos, e incluso ha reconocido que en pocas comunidades se siente tan apreciado como en el Principado. "Es donde me he sentido más querido a nivel de fanáticos", llegó a afirmar al final de su gira de 2023, destacando "sus carnes y potajes" y "el rollo" de su gente.

Pero en 2019 su paso por Langreo no dejó tan buen recuerdo. Kiko Rivera no llegó entonces ni a subirse al escenario. La actuación estaba programada, en el marco de las fiestas de Tuilla, en agosto de 2019, tras un concierto de "Los Chunguitos", pero no se celebró. Integrantes del equipo que acompaña al Dj comunicaron a la sociedad de festejos de la localidad langreana que la actuación quedaba suspendida por motivos de seguridad, según aseguró entonces el colectivo. El hijo de Isabel Pantoja lo explicó horas después, en las redes sociales y en televisión: "Pasé uno de los peores momentos de mi vida y mucho miedo. Recibí amenazas de muerte".

Rivera indicó en televisión que accedía con su equipo en coche al lugar de la fiesta y que se encontraron con un coche "que obstaculizaba el paso". Le pidieron "amablemente" al propietario del vehículo que lo retirase. En ese momento, relató el hijo de la tonadillera, "se bajó un señor, si se le puede llamar señor, totalmente fuera de sí, empujando y diciendo que no quitaba el coche". Indicó asimismo que le dio puñetazos al coche en el que viajaban.

"Me dijo que como se me ocurriera bajar del coche me iba a apuñalar y a matar", resaltó el Dj. Aclaró que el coche en el que viajaba no podía acceder por otro sitio y cree que "estaba puesto ahí adrede, no por casualidad". "Yo pasé un miedo tremendo", aseguró. La cancelación de la actuación programada en las fiestas de Tuilla se debió, recalcó, a que "mi seguridad no estaba garantizada". "No era un insulto, era una amenaza de muerte", aseveró, y consideró que no debía "arriesgar".

Ferial

Ahora, cinco años después, "El Mambo" de Kiko Rivera pondrá banda sonora al estreno de los antiguos Talleres del Conde como recinto ferial. Las actuaciones del festival se desarrollarán, eso sí, en el aparcamiento del futuro ferial, ya que la instalación principal (que aprovechará la estructura de las antiguas naves) todavía está pendiente de ejecución. Rivera actuará el martes día 30.

La corporación municipal aprobó, durante el Pleno del mes de marzo, dar luz verde a la contratación de las obras para culminar el recinto ferial de Talleres del Conde, con la recuperación de las naves. La previsión del gobierno local es que el ferial pueda estar en marcha, ya a pleno funcionamiento, en septiembre del próximo año.

El proyecto del recinto, financiado con fondos mineros incluye la recuperación de una parcela de 29.411 metros cuadrados de propiedad municipal, que fue expropiada a Duro Felguera. Se rehabilitarán las dos antiguas naves. Bajo la cubierta histórica, se construirá un pabellón, que se puede dividir, para acoger diversos eventos y funcionar como un espacio empresarial y comercial. El recinto se ha diseñado utilizando como contenedor esas naves, de 200 metros de longitud. El objetivo es que el futuro recinto conjugue el pasado y futuro, con unas instalaciones nuevas sobre las estructuras metálicas de las antiguas naves de calderería. Estas fueron construidas en torno a 1897 y ampliadas en 1929 y tienen un gran valor histórico-industrial. La última fase de los trabajos tiene un presupuesto de 4,6 millones y un plazo de ejecución de catorce meses. "Nosotros esperamos que, en torno al mes de junio, se inicien las obras con lo que confiamos en que la actuación esté finalizada en septiembre de 2025", según señaló el mes pasado el edil de Urbanismo, José Antonio Cases.

La zona en la que se desarrollará el festival. / M. Á. G.

Es la obra que falta para rematar el proyecto, tras la descontaminación del suelo y la ejecución del acceso, un subterráneo que ha permitido unir peatonalmente el paseo fluvial y la zona de Langreo Centro. También está acabado el aparcamiento del nuevo equipamiento, con una capacidad para un centenar de plazas.

Sobre el festival, la edil de Cultura de Langreo, Angelita Cueva, aseguró que "estamos muy contentos de que se vaya reactivando la zona de Talleres del Conde y esperamos que, para el próximo año, ya tengamos oportunidad de tener todo tipo de festivales y ferias en esa zona. Es un impulso para la cultura y la hostelería de Langreo. Estamos muy contentos de que hayan optado por Langreo para este festival".