Parece que la carrera de Kiko Rivera es algo estable en estos momentos. El hijo de La Pantoja continúa trabajando como dj, ofreciendo bolos e incluso haciendo directos en redes sociales para que cualquiera pueda disfrutar de la fiesta desde casa. Sin embargo, la vida de Rivera ha estado sujeta a polémicas.

Kiko Rivera es hijo de fallecido torero Paquirri y de la tonadillera Isabel Pantoja. Comenzó a hacer sus pinitos en televisión en 2007. De la pequeña pantalla dio el salto a la música, donde se ha labrado un carrera que perdura desde hace una década.

Además, también ha participado en varios "realities" como "Supervivientes 2011", "Gran hermano VIP 3", "Ven a cenar conmigo", "Gran hermano dúo" y "Disaster Chefs".

El pasado mes de octubre padeció un ictus que le tuvo hospitalizado durante varios días. Afortunadamente se recuperó bastante bien del accidente cerebrovascular, que apenas le ha dejado secuelas. Desde hace ya meses ha recuperado su vida normal.

"Es donde me he sentido más querido"

El también hermano de Isa Pantoja ha acudido a uno de los podcasts del momento, The Wild Project, para hablar sobre su trayectoria y compartir varias anécdotas de su vida personal. Kiko Rivera no tuvo reparo en tratar varios temas controvertidos, entre ellos el dinero, cómo fue su juventud o las adicciones.

Kiko tampoco quiso dejar de lado su carrera actual y comentar por qué derroteros le ha llevado la vida. En ese momento el dj habló sobre todo lo que ha podido conocer gracias a su carrera y todos los pueblos a los que no habría llegado si no fuera por los bolos.

Además, no tiene ninguna duda en admitir que su parte favorita de España para actuar es el norte: "Sobre todo Asturias y Galicia". El motivo de esta elección no es otro que la forma en la que el público le hace sentir: "Es donde me he sentido más querido a nivel de fanáticos".

En lo que respecta a Asturias, quiso destacar sobre todo "sus carnes, sus potajes", aunque Kiko Rivera también le cautiva la gente, que tiene "un rollo muy guapo", y los paisajes.