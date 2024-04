Foro, PP, Vox y Grupo Mixto reclaman al Principado la rebaja del comedor escolar

PP, Vox, Foro Asturias y Grupo Mixto (ex concejales del PSOE) presentarán una proposición no de ley en la Junta General del Principado para que los padres del colegio José Bernardo, de Sama, no tengan que hacer frente a la subida del precio del comedor escolar, que tras la quiebra de la empresa que lo ofrecía ha pasado de 5 a 8,25 euros al día.

Un grupo de padres se reunió ayer con Laura Tuero (Grupo Mixto), Gloria García (PP), Javier Jové (Vox) y Adrián Pumares (Foro) para explicarles la situación y su negativa a hacer frente a esa subida del 65 por ciento en el precio diario del menú. "Coinciden con nosotros en que debe ser la Consejería de Educación quien se haga cargo de ese sobrecoste", explicó Tania Carcelén, una de las madres afectadas y que ayer participó en los encuentros con representantes políticos. "Nos dijeron que iban a presentar una proposición no de ley, pero también nos reconocieron que puede no salir adelante y no ser la solución", apuntó la portavoz de las familias. "Aunque lo van a intentar", subrayó

Tras ese encuentro, las madres y padres tenían una cita con parlamentarios socialistas, el partido en el gobierno. "Mantienen la linea que nos han dicho hasta ahora en la Consejería", dijo Carcelén, una línea que no es otra que "asegurar que Educación no se puede hacer cargo legalmente de ese sobrecoste". Los socialistas, según la versión de las familias, entienden que "es más viable y más rápido que lo pague el Ayuntamiento de Langreo". Los afectados se niegan a que sean sus vecinos quien a través del Ayuntamiento abonen lo que ellos consideran que es un error del Principado.

La propuesta del PSOE

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Langreo ya propuso la semana pasada que sea el consistorio quien se haga cargo de ese sobrecoste, alrededor de 17.000 euros, con cargo al dinero disponible por dos liberaciones de concejales del equipo de gobierno que no se están gastando. La propuesta del PSOE recibió la respuesta inmediata no solo del equipo de gobierno de IU en el Ayuntamiento de Langreo, sino del resto de grupos políticos con representación municipal (PP, VOX y concejales no adscritos) y de las propias familias. Todos comparecieron de manera conjunta para insistir que esa no era la solución

Los padres solo aceptarían que lo pagase el Ayuntamiento, "si la Consejera de Educación, Lydia Espina, comparece públicamente asegurando que el Principado devolverá ese dinero al Ayuntamiento".

Por el momento la situación sigue igual. Los padres se han negado a asumir la subida en el precio del menú y siguen pagando los cinco euros que se les dijo a principio de curso. Por ahora nadie les ha reclamado el resto. El próximo jueves las familias se reunirán en Oviedo con representantes de IU, socios de gobierno del PSOE, para seguir buscando una solución.

