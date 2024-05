El ganado de Mieres podrá subir a Pinos: el juzgado rechaza la petición de los vecinos de Babia de impedírselo

Los pastizales del Puerto Pinos, en León, volverán a acoger este verano a unas 1.500 reses procedentes de Mieres. Así lo ha decidido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, que rechaza en un auto la reclamación de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores (que representa a los municipios de la zona de Babia), en la que pedían la "ejecución provisional" de la sentencia que establece que el Ayuntamiento de Mieres no puede gestionar terrenos en otra comunidad, "por mucho que sea propietario de los mismos".

El juzgado ha desestimado la "ejecución provisional" de la sentencia solicitada por las juntas vecinales de Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano. De esta forma, los ganaderos mierenses podrán subir su ganado a esta zona de pastos comunales, que es propiedad del Ayuntamiento, y cuya gestión lleva siendo décadas polémica. Una reciente sentencia daba la razón a las parroquias leonesas al considerar que el Consistorio asturiano no podía gestionar estos terrenos como si fuesen parte de su territorio, y que debía ceñirse a la normativa de la provincia vecina. Vista esta sentencia, la comarca de Babia pidió ya su ejecución provisional, que impediría a los ganaderos de Mieres llevar sus reses a este entorno. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo lo ha rechazado porque "no se acordará la ejecución provisional cuando la misma sea susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación". También señala que "después de tantos años (97), que el ganado asturiano de autos se alimente, uno más, de los pastos", vendría a ser indiferente, ya que "hasta ahora no parece haber producido, pese a esta reiteración durante casi un siglo, tan desastrosos efectos que justificasen o avalasen los irreversibles perjuicios que se originarían si ello no sucediese" en el presente año. Y es que el sindicato agrario COAG, que había recurrido contra esta petición de León, había solicitado "una caución de 500.00 euros por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los ganaderos". Es decir, solicitaba que, en caso de impedir subir a las reses, las parroquias leonesas pusieran un fondo de medio millón de euros, que, en caso de que en un futuro la sentencia inicial fuera revocada, se indemnizara a los ganaderos.

Desde COAG "consideramos una buena noticia esta resolución judicial, porque al menos permitirá que el ganado de Mieres suba este verano al Puerto de Pinos, y seguiremos esperando el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia respecto al recurso de apelación presentado únicamente por el Ayuntamiento de Mieres y nuestra organización".

Los pastizales del Puerto Pinos llevan casi un siglo dando cobijo cada verano a la cabaña ganadera de Mieres. El monte leonés, comprado por el Ayuntamiento en 1926, recibirá el próximo de 1 de junio a más de 1.500 reses asturianas. El Consistorio ya trabaja con un registro previo de las más de 120 ganaderías vinculadas a estos a pastos. El gran rebaño mierense solo se hubiese detenido de salir adelante esta ejecución provisional, algo que no ha ocurrido.

"Con uñas y dientes"

En el Ayuntamiento de Mieres existe el convencimiento de que el procedimiento judicial abierto por la gestión del Puerto Pinos acabará basculando a su favor. Los grupos municipales del PP y del PSOE han trasladado al gobierno local (IU) su "total respaldo" en la gestión de la crisis abierta. "Lucharemos con uñas y dientes para defender los intereses de nuestros ganaderos y exploraremos todo tipo de soluciones", subrayó el regidor, Manuel Ángel Álvarez, hace unas semanas.

La sentencia inicial considera "ilegal" que el Ayuntamiento de Mieres realice actividades ganaderas en Babia, es decir, en otra comunidad autónoma. Los alcaldes pedáneos de las parroquias leonesas de Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano parecen más decididos que nunca a asumir la gestión del puerto ganadero, reclamando a la Junta de Castilla y León un proyecto regional para Babia. El Consistorio mierense, por su parte, sigue defiendo que, como propietario de los terrenos, tiene derecho a gestionarlos siempre que respete todas las normativas vigentes en León.

