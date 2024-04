Canella, más que un futbolista

El pasado mes de octubre de 2023, nuestro Roberto Canella, el Gran Capitán del Sporting, anunciaba su despedida como futbolista profesional. Nuestro guaje de Laviana colgaba las botas después de una trayectoria imborrable (17 años de futbolista profesional, 313 partidos con el Sporting, octavo futbolista de la historia del Sporting con más partidos en el primer equipo, internacional con España en las selecciones sub 19, Campeón de la Eurocopa sub 19 de 2006, Selección Sub 20, disputando Copa Mundial sub 20 en Canadá, Selección Sub 21...).

Hace unas semanas se le rindió un sencillo, acorde a su forma de ser, homenaje durante la Gala del Deporte de Laviana. No obstante, lo que representa Roberto Canella para Laviana y el deporte en general merece un reconocimiento que perdure en el tiempo, que refleje su trayectoria y los valores que siempre ha abanderado: humildad, deportividad, entrega, esfuerzo, compañerismo, cercanía, su amor y pasión por Laviana, su gente y sus amigos, etc..

Roberto Canella inició su trayectoria como futbolista en el Alcava, todos los años se celebra en Laviana el campus que lleva su nombre, pues no estaría de más que el actual campo municipal de fútbol donde entrenan y compiten todos los equipos del Alcava, que actualmente se denomina Las Tolvas II, se llamara Roberto Canella.

Es unánime el reconocimiento que se le tiene a Roberto Canella en Laviana, seas del Sporting, Oviedo o de cualquier otro club, todas y todos respetan su trayectoria y valores humanos y deportivos. Tenemos futbolistas profesionales que también han salido del Alcava, Alejandra Moro, Viti... pero llegado el momento de su retirada del futbol profesional, será el momento también de reconocer su trayectoria y rendirles su merecido reconocimiento.

En la inmensa mayoría de los municipios de nuestro país que han tenido la suerte de tener deportistas de élite con trayectorias de éxito, se les rinde homenaje y reconocimiento llevando su nombre alguna de sus instalaciones deportivas. En Laviana hemos tenido deportistas de alto nivel (atletas, futbolistas, ciclistas, tiro con arco, boxeo, balonmano, automovilistas, etc) y creo humildemente que no les hemos reconocido como se merecían por su esfuerzo y trayectoria. Tenemos multitud de instalaciones deportivas municipales a lo largo del concejo, puertos de montaña, las subidas a nuestras pueblos, etc., que podrían llevar el nombre de estos deportistas, que llevaron con orgullo el nombre de Laviana no sólo por España, sino por todo el mundo.

Roberto Canella ya es leyenda de la historia del Sporting, está proyectado que forme parte del Paseo de la Fama del Sporting y que una de las puertas del campo de El Molinón lleve su nombre, sería muy triste e imperdonable que su Laviana no sea la primera en hacerle el homenaje y reconocimiento que merece su trayectoria deportiva, personal y su por encima de todo, su amor a Laviana.

