Salidas y llegadas

Al final va a ser el cambio climático el que reflote esta región tan venida a menos. No ha habido gobierno europeo, español ni asturiano capaz de frenar la hemorragia de habitantes ni la pérdida de relevancia económica, pero el aumento de temperatura, la amenaza de desertización y el temor a la escasez de agua comienzan a ser factores determinantes en los movimientos de una población que cada vez valora más el frescor, la humedad y el verdor. Porque una cosa es el calorcillo con algo de sofocón en lo central del verano y otra vivir torrefactado seis meses al año, que es lo que está sucediendo más al sur y el este de España.

Y la pandemia también está echando una mano. Porque teniendo en cuenta que el 20% de las viviendas de Madrid no tienen luz natural, imagínense lo que tuvo que ser el confinamiento. Y no han sido pocos los que salieron de él determinados a que semejante encerrona, en esas condiciones, no les vuelva a pillar. De ahí que poco a poco, en un goteo aún lento pero constante, familias jóvenes, parejas de jubilados, españoles y extranjeros, europeos y americanos, se estén asentando en Asturias, donde el calentamiento global nos ha traído un clima más amable. Ya casi no nieva, llueve pero mucho menos y ni nos congelamos ni nos asamos. O sea, estupendo, y más aún comparado con lo que sucede por ahí abajo, con los pantanos vacíos, las tierras resecas y los abanicos a todo gas desde abril hasta noviembre.

Ninguna empresa será capaz de constituir un polo de atracción mejor que unos campos verdes, días de lluvia y temperaturas llevaderas.

Tiene bemoles que Asturias pueda aprovecharse del cambio climático, un verdadero drama para la mayor parte del planeta y que llegue a ser posible que se compensen las cifras de asturianos forzados a emigrar con las de forasteros llegados en busca de algo de sombra y una botella de sidra. Ahora solo falta ver qué político se apunta el tanto.

