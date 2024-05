No podemos perder el primer tren

Con la llegada de la alta velocidad a Asturias se han abierto muchas posibilidades y es importante que no se cierre ninguna. Estamos ante una ocasión única de mejorar la conexión que necesitamos para afrontar el futuro. El AVE no puede pasar de largo donde se necesita.

Hace meses que distintas instituciones y organizaciones venimos planteando que el primer tren de la mañana con destino a Madrid tenga también parada en el Caudal. Nos parece estratégico para el desarrollo económico y empresarial de las Cuencas. Además, sería la opción más cómoda y barata para muchas personas de otros municipios, porque desplazarse a Mieres o Lena les ahorra tiempo, los billetes probablemente serán más económicos y no hay que pagar parking.

Esta parada supone apenas unos minutos, pero son oro para el futuro de las Cuencas. Los argumentos para no hacerlo no se sostienen. No podemos construir el futuro con miradas estrechas. Conectar más y mejor a las Cuencas es importante para vertebrar Asturias. Todos ganamos.

El tren siempre ha formado parte de nuestro paisaje, nos ha dado vida y nos ha ayudado a vivir mejor, a prosperar como comunidad, a conectarnos con los pueblos y ciudades vecinas. También la oportunidad de viajar y de recibir viajeros. No olvidemos –pensando ahora en el turismo como motor de actividad económica y riqueza–, que el ferrocarril debe contribuir a un desarrollo equilibrado que favorezca la cohesión territorial y social de toda Asturias, y no sólo de sus grandes ciudades.

Hoy el tren es una apuesta de presente para un futuro mejor, más sostenible. El medio de transporte por el que todo el mundo se está decantando. Un tren rápido, seguro, fiable. Un tren del siglo XXI. Pero para que podamos subirnos a él, el tren tiene que llegar. Y pararse. Con transporte público que cubra y complemente las conexiones con la alta velocidad en todos los horarios (también a primera y última hora), con estaciones modernas que incorporen servicios añadidos como las que Mieres y Lena van a disponer en un futuro inmediato.

Si queremos apostar de verdad por el tren, hay que darle esta oportunidad. Si queremos la vertebración de Asturias, hay que conceder esa parada al Caudal. Si queremos encarrilar el futuro de las cuencas mineras, hay que hacerlo posible. No hay razones para lo contrario. Es una decisión justa y necesaria.

Firmantes

Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres. Gemma Álvarez, alcaldesa de Lena. José Manuel Zapico, SG de CCOO de Asturias. Javier Fernández Lanero, SG de UGT de Asturias; José Antonio Busto, expresidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2012. Ángeles Caso, escritora. Luis San Narciso, director de casting. Juan Ramón Lucas, periodista. Víctor Manuel, cantante. Padre Ángel, Ángel García Rodríguez, sacerdote. Marisa Valle Roso, cantante. Xune Andrade, cocinero, estrella Michelin. Aitana Castaño, periodista. Heriberto Frade, periodista. Alfonso Zapico, ilustrador. Maxi Rodríguez, actor, dramaturgo y director de escena. Eduardo Antuña, actor. Nacho Vegas, cantante. Pedro Llaneza Civera, actor. Pablo Carrera,gaiteru. Pilar Sánchez Vicente, escritora. Javier García Cellino, poeta. David Acera, narrador oral y escritor. Cecilia Pérez Sánchez, alcaldesa de El Franco. Juan Cañal Canteli, alcalde de Nava. Sergio Hidalgo Alonso, alcalde de Salas. Roberto García Rodríguez, alcalde de Langreo. César Álvarez Fernández, alcalde de Vegadeo. Gerardo Fabián Fernández, alcalde de Cabranes. Maximino García Suárez, alcalde de Morcín. César Villabrille Quintana, alcalde de Taramundi. Adrián Gayo Rodríguez, alcalde de Teverga. José Manuel Abeledo Viesca, alcalde de Onís. Tomás Manuel Férnández Muñiz, alcalde de Ribera de Arriba. Alberto Tirador Martínez, alcalde de Illas. José Luís Trabanco González, alcalde de Grao. Rodrigo Suárez García, alcalde de Quirós. Ángel García Vega, alcalde de Carreño. Miguel Ángel Fernández, alcalde de Caso. Xosé Antón González Riaño, presidente de L’Academia de la Llingua Asturiana. Víctor Manuel González Villazón, presidente de la Asociación de empresarios del Polígono de Baiña. Faustino Nuñez, presidente Astur Central. Roberto Ardura, presidente de la Asociación de Comercio de Mieres. Loli Olivarrieta, presidenta de la Unión de Comerciantes y Hosteleros del Caudal y presidenta de la AEEC Asociación Española contra el cáncer de Mieres. Manuel Sánchez González, director delegación norte de Aqualia. Alberto Carrizo Velasco, gerente ACV Rotulación. Juan Francisco López Pérez, impulsor de Hipermueble BPS. Humberto Coppen Fernández, director general corporativo de Hidrolena. Monchi Álvarez, presidente de Kuota Construcciones Paulino. Alberto Carrizo Velasco, gerente ACV Rotulación. Julio C. Suárez Fernández, gerente y Administrador de SUYFER S.L. Isidoro, Javier y Rodrigo Beteta Mier, Hermanos Beteta CB. Beatriz Navadijos Martí, Farmacéutica en la Farmacia Lugones. Daniel Domínguez García, Dani Monty SL. Rubén Bayón García, R. Bayón carpintería metálica S.L. Guillermo Luis López Suárez, Hierros Sarasua S.L. Alejandro Torre, CEO de Actitude Eventos. Marcelino Estrada, presidente de la Asociación Amigos de Mieres. Mario Vigil, vicepresidente de Mierenses en el Mundo. Esther González Debén, La Ciudadana, Asociación Cultural. Pedro Roldán, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa. Ángela Aza Montón, Asociación de Muyeres La Carisa. Arsenio Marentes, presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres. María José Fidalgo Tuñón, asociación de mujeres Enguedeyar. Isabel Lobo, asociación de mujeres Con tiempo propio. María José Fidalgo Tuñón, asociación de mujeres Enguedeyar. Clara González Delgado, asociación de vecinos/as de Zurea. Ángeles López González, asociación de vecinos/as de Tíos. Aurelia Villar Álvarez, asociación Gonzalo Castañon. Gloria Muñiz Prieto, asociación de vecinos/as de Casorvia. María Flor García García, asociación de vecino/ass de La Frecha. María Dolores Martínez García, asociación de vecinos/as de Campumanes. Lucía Noriega, presidenta de la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias. José Ramón Cuetos Lobo, Real Federación de fútbol del Principado de Asturias. Ana Hortensia Carmona Miyares, Federación de deportes de montaña del Principado de Asturias. José Antonio Díaz Soto, Presidente de la Federación Ciclista del Principado de Asturias. José Manuel García Larroza, Federación deportiva de la natación asturiana. José Antonio Sanz Polanco, Federación de patinaje del Principado de Asturias. María Cristina Tuya Amenedo, Federación de beisbol y sofbol de Asturias. José Manuel Álvarez de Linera López, Federación de remo del Principado de Asturias. Marcelino Villanueva, Federación de vela del Principado de Asturias. Álvaro de la Rosa Mora, Federación de luchas olímpicas y DD.AA del Principado de Asturias. Ángel Villa Cuadra, Federación Asturiana de Gimnasia. Lucía Noriega, Federación de deportes de invierno del Principado de Asturias. Celso Fernández, presidente del Club Ciclista de Colloto. Francisco Fuentes, presidente de la Escuela de ciclismo Viella. Jesús Rodrigo Gutiérrez, expresidente de la Escuela de Ciclismo Las Mestas. Ramón Alberto Álvarez Rodríguez, presidente Club Ciclista PCM Team. Manuel Prieto, presidente de la Escuela Ciclismo Santi Perez. Adolfo Alperi, Club Ciclista Adolfo Alperi. Cris Rodríguez y Borja Rubi, fundadores de Mooquer Ropa Deportiva. Manuel Jorge Domínguez, fundador de MJD Sport. Juan Pablo Cortina, Club Deportivo Senderos del Carbón. Pedro Pablo Rodríguez Vela, presidente Sociedad Cultural Deportiva Campomanes. Manuel Ángel García Rodríguez, presidente Sociedad Deportiva Lenense Proinastur. Cristina Álvarez Mendo, presidenta del Club Ciclista Aramo. Fernando Bobes, presidente del Club Ciclista Tenderina. Luis Alzaga, director del Club Ciclista Aptri. Manuel Carlos Menéndez Cuervo, presidente Escuela Ciclismo Carreño. José Antonio Álvarez Álvarez, Camposki. David Ordoñez Castañón, Vindonnus. José Pajaron Rodríguez, Club Judo Lena Asturias. Luis Castañon Madera, Grupo de Montaña Fariñentu. Julio Vázquez Iglesias, Club Basket Lena. Juanchi Maestro Fernández, Club deportivo amigos del Cibeles. Roberto Menéndez Mateos, Club ciclista puerta de Asturias. Rufino Meléndez Suárez, Grupo de montaña Siegalavá. Dimas Castro Iglesias, Club deportivo Lena floorball. Héctor González Encina, L.lena Penaska. Manuel Ángel García Rodríguez, SD. Lenenese. Pedro Pablo Rodríguez, Sociedad cultural deportiva Campomanes. Pedro Rey, Club patin Lena–Cuencas mineras. Julio Ordoñez Fernández, presidente C.D. Turón. Aitor García Corte, alcalde de Bimenes

Suscríbete para seguir leyendo