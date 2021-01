La aparente superficialidad

En Hadley tenemos a una escritora fiable de omnisciencia fluida contando historias que recorren los años con la misma facilidad que las entreteje a través de los prismas de sus distintos personajes. No es James Salter, pero en ocasiones lo parece. “Lo que queda de luz”, la novela que ahora publica Sexto Piso, comienza con la noticia de la repentina muerte inesperada de Zach, fulminado por un infarto. Su esposa, Lydia, angustiada y confusa, se muda a la casa de sus viejos amigos Alex y Christine. Todos descubren inmediatamente que el desparecido Zach, amable, alegre, vitalista y servicial, ha sido el eje moral de sus vidas. Mientras buscan el consuelo entre sí, se enfrentan a los recuerdos individuales del ser querido y a una creciente comprensión de que su larga amistad podría no sobrevivir a la pérdida. Ven cómo los lazos que les unen se deshacen, sus certezas y patrones se alteran, y empiezan a mostrarse inestables en un mundo que súbitamente les es desconocido. La novela avanza y retrocede en el tiempo, yuxtaponiendo el dolor de cada personaje con las experiencias individuales de su amigo. Alex y Zach se conocen desde la escuela, al igual que sus esposas. Inicialmente las parejas funcionaban a la inversa, con Christine saliendo con Zach, y Lydia enamorándose sin ser correspondida de Alex. Más tarde se encuentran asentados en una cómoda clase media de mediana edad que asiste a inauguraciones de galerías, distingue las buenas botellas de vino, escucha música selecta y discute sobre narrativa moderna, sin percatarse de que el edificio que habitan tiene una fachada pendiente de derrumbarse, revelando ruina y fealdad tras la superficie.

En su novela, Tessa Hadley mide con precisión la distancia entre lo que el mundo enseña y las verdades incómodas que se esconden tras las sombras. Zach no es el tipo de una pieza que sus amigos quieren guardar en el recuerdo, sino un egoísta no demasiado satisfecho consigo mismo, aunque su amabilidad colme las vidas superficiales que los demás han tejido en torno suyo. Digamos que llena los huecos vacíos de las expectativas defraudadas. La autora de “Lo que queda de luz” va empujando hábilmente a sus personajes para que se definan y saquen a relucir las frustraciones con las que han sobrevivido durante décadas. Al mismo tiempo que las apariencias discurren, la tensión de lo desconocido impregna la escena. La de Hadley es una bomba de relojería meticulosamente activada para los que creen que no merece la pena ocuparse literariamente de los adulterios en Mayfair.