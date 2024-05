Nos 50 años de Conceyu Bable

La segunda manifestación de l’Asturies postfranquista foi la de la primera pancarta de Conceyu Bable, de semeya tan conocida: "Bable a la escuela, autonomía rexonal". Bien sabíemos que la mayor parte de la xente que desfiló detrás d’ella en Xixón nun taba ellí nin pola llingua nin pol futuru estatutu sinon pa contalo a los partíos políticos de so, tovía ilegales. Yera’l 22 de xunetu de 1976 y había muncha expectación d’esi tipu. Un día anantes, n’El Fontán d’Uviéu, pesentáronme a daquién a al que-y di la manu. Dixéronme que yera Fernando Claudín, un rival mui notoriu de Santiago Carrillo. Yo creyílo. En too esi tiempu hasta les eleiciones de 1979 el llabor propagandísticu, de cai y d’actuaciones de Conceyu, foi mui intensu. La llingua escrita y falada yera’l asturianu común qu’entamaba a conformase y que surdía de les nuestres boques como si saliere direutamente d’unes neurones hasta entós dormíes. Unidá Rexonalista acoyía a una riestra de partíos y asociaciones que yeren en parte asturianistes y feministes, pero nun pué dicise que tuviera munchu éxitu. A partir d’ehí l’enclín de C. B. como asociación cultural abierta a toles fuerces polítiques democrátiques aplicóse a esperar d’elles compromisu cola llingua y col país ensin dexar de llau la nacencia de partíos d’ámbitu asturianu. Un datu agora interesante ye’l de que d’aquella’l socialismu mesmu nun taba seguru de recuperar la hexemonía hestórica n’Asturies en vistes de la fuercia autonomista qu’espoxigaba en toa España. Pero eso nun socedió enxamás hasta güei en quitando’l meritoriu casu del Partíu Asturianista de Xuan Xosé Sánchez Vicente. Empara d’esto paezme recomendable aconseyar la llectura d’un llibru qu’enseña en vivu y direutu l’aniciu de Conceyu Bable porque recueye les fueyes qu’escribiéremos Xosé Lluis García Arias, Xuan Xosé Sánchez Vicente y yo mesmu na revista fundada pol gran periodista, promotor y poeta Graciano García. Ésti ye: "Conceyu Bable n’Asturias Semanal (1974-1977", prólogu de Pablo San Martín Antuña, Ediciones Trabe, Uviéu, actualización 29/12/2009.

La militancia de Conceyu Bable, lo mesmo n’Asturies que’n Madrid, Barcelona, Santiago y otros llugares, xunióse a otres razones académiques y polítiques que dieron pasu a la institución de l’Academia de la Llingua Asturiana, en 1980. A partir d’ehí l’espíritu de Conceyu Bable ábrese en bien de grupos de persones y xeres diverses col resultáu de la realidá social del Surdimientu, que sofita a la llingua, a la historia y a la cultura d’Asturies como fundamentos de nacionalidá. Del movimientu entamáu por C. B. surden xuntes d’escritores, grupos de música y d’arte, profesoráu que se centra del enseñu de la llingua asturiana y materies afines na Universidá. L’exemplu de Conceyu Bable causa Surdimientu, pero tamién ye verdá que’l espíritu de Conceyu sigue apaeciendo en circunstancies y visiones estremaes.

En 1980, en siendo Conceyu Bable neñu, realizóse’l viaxe a Berlín col fin de participar na "Selmana Céltica", del 15 al 29 de xunetu, dientro del SommerFestSpiele, festival braniegu que sigue y furrula dende 1951. La mítica excursión, que ta documentada, pide un estudiu especial pero pué resumise en que los nuestros autobuses cruciaron Suiza y parte de l’Alemania oriental p’alcontranos en Berlín con participantes de Galicia, d’Escocia, de Gales, de Bretaña y de partes de Centroeuropa. Y qu’ellí baillamos y bebimos con elles, y falamos nes nuestres llingües. Y que pasemos el Muru p’alantre y p’atrás (faltaben nueve años pa desaparecelu) más pallá de la Puerta de Brandeburgo. Si desplico que’n volviendo a casa paremos unos díes en Bretaña y que desfilemos tamién nes fiestes d’ellí entenderáse por qué hebo siempre alcuerdu y amistanza ente’l entornu conceyubablista y l’entornu celtista, que tanto llogró en música como en arqueoloxía y antropoloxía atlántica. Cuando Lisardo Lombardía volvió de Bretaña al dexar la direición del festival de Lorient, nel que al arte musical asturianu tocó-y ganar premios asgaya, l’Academia de la Llingua fízolu miembru honoríficu. Paez que non pero esti fechu cenciellu tien muncho que ver col casu famosu popularmente llamáu de "los sensatos y pensantes"que paso a remembrar.

Conceyu Bable hobiere cumplío en 1988 la edá de catorce añinos, a la que suel tenese usu de razón y cierta conciencia de sexu y personalidá. Y foi nesi 1988 cuando ocurrió que un montón de persones de les que por entós mandaben, fundaron una asociación de nome interesante: "Amigos de los bables". Munchu güeyu, porque nun yeren como los "Amigos del bable" de venti años atrás, que ficieren un trabayu mui curiosu de lo que consideraben cultura y estética asturiana de calter popular y difusión mediática. Los de "los bables", por contra, pretendíen lo que ya intentaren va tiempu enemigos de les llingües locales y patrimoniales de les que son anagora Comunidaes Autónomes d’España: derromper la normalización normativa col argumentu poco probable de que ye imposible superar la diversidá dialectal. Nun quiero metéme más nesta clásica custión pero lo que si afito como tol mundu que vive una llingua minorizada en contautu con una llingua mayor ye esto: que les formes dialectales solo se salven dientro del usu de la llingua común. Hai un artículu mui bonu de Pablo Batalla na revista dixital "Nortes", dirixida por Diego Díaz, que fala del casu "sensatos y pensantes" con nomes propios relevantes como podíen ser los de Alarcos, Bueno o Jesús Neira. Pero lo que me peta a mí ye soliñar la crisis xeneracional ente los amigos de los bables poco amigos del celtismu que ñeguen un asturianu urbanu y normativu, por un llau, y del otru la reaición de la mocedá del Surdimientu, que tuvo a la escontra. Foi quiciavis la primera vegada en que la intelixencia asturiana ñegó el "discursu de la renuncia". El asturianismu del Surdimientu, que venia de Conceyu Bable, demostró eso, que’l discursu de la renuncia (David Guardado) nun ye más que un "renunciu". Y que nun va a repetise más.

Cola ayuda de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu del Principáu d’Asturies

Suscríbete para seguir leyendo