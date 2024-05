Eugenio Ampudia, refugiado climático

De un tiempo a esta parte, Eugenio Ampudia (Melgar, Valladolid, 1958) pasa largas temporadas en Asturias, siendo como es uno de los artistas multidisciplinares españoles más reconocidos internacionalmente. Su trabajo, que indaga, desde una actitud crítica, sobre los procesos creativos y el papel del artista dentro de un sistema de producción, promoción y consumo, ha recibido premios en ARCO como el AECA al mejor artista español vivo representado –en 2008 y 2018– o el de la colección de arte electrónico BEEP. Sus obras se han expuesto en Alemania, Jordania, México, Estados Unidos, Filipinas, Londres, Roma, bienales como la de Singapur o La Habana y forman parte de colecciones como las del MNCARS, MUSAC, ARTIUM, IVAM o La Caixa, entre otras muchas.

En los últimos años, y sobre todo a raíz del confinamiento por la pandemia viral, ha centrado su investigación en la relación inter-especies y una cosmovisión anti-antropocéntrica, proponiendo una nueva mirada hacia nuestra relación con otros seres vivos, sean animales o vegetales. Recordado es su "Concierto para el Bioceno", una acción realizada en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona en 2020 en el que el público eran plantas, como alegato simbólico a un cambio de paradigma. De ahí que haya decidido estar el mayor tiempo posible en Asturias, que considera un "paraíso natural", como rezaba el lema publicitario de hace unas décadas, y que además está pasando a ser para él "refugio climático", en esa evolución estudiada en el taller de investigación y el documental organizados por Pablo DeSoto con motivo de la exposición "Motores del clima", todavía abierta en Laboral Centro de Arte de Gijón. Una visión un tanto idealizada que contrasta vivamente con la realidad, pues Asturias, por su condición de zona industrial, es una de las regiones más contaminadas de España, a pesar del verde circundante, como se puede vislumbrar en la polémica por el vial de Jove en Gijón y en el vídeo testimonial de denuncia del dúo Rotor Studio, "Paisajes respirados", que acaban de mostrar en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.

"Kilos de oxígeno en la zona de intercambio" / LNE

Pero la consecuencia de un mayor deambular de Eugenio Ampudia por este medio natural en el que se encuentra tan a gusto es que ha decidido realizar su tercera exposición individual en Asturias, tras la incómoda intervención específica en los aseos de Laboral Centro de Arte, que todavía subsiste, y la propuesta participativa "Véndete tú", celebrada también allí en 2011. En esta ocasión el que lo acoge es el Museo Barjola, a cuya capilla se trae una trinidad de piezas que ya estuvieron presentes en su reciente retrospectiva en el Palacio de Quintanar de Segovia, comisariada por Blanca de la Torre. Las tres obras se adaptan a un contexto diferente y por consiguiente adquieren nuevos significados, que son remarcados por la comisaria en Gijón, Laura Gutiérrez, como si no hubiera pasado nada. Le da un enfoque más local, relacionado con el entorno histórico, que se corresponde quizá más con su propia vivencia personal, como hija de marino mercante, que a lo verdaderamente aportado por el artista, más delicuescente.

La exposición comienza con la pieza "Interlocutores válidos", de 2001, compuesta por una montaña de harina iluminada y una proyección cenital de pasos dejando huellas, como si salieran del montón, que según explicó el artista sirven para dejar constancia de que el arte mancha. Después, bajo la cúpula, está la instalación cinética "Somos aquello que dejamos de ser", creada en 2023 a partir de ramas recogidas por el artista en la orilla de la playa y hojas de limonero convertidas en bronce, con la que denuncia la falsa separación entre cultura y naturaleza y que la comisaria relaciona con el comercio de cítricos en la Asturias del siglo XVIII. Una versión distinta se expuso en la más reciente edición de ARCO, con la galería Max Estrella. Y en el testero de la capilla se proyecta el vídeo "Ode to Joy" (Oda a la Alegría), también de 2023, concierto protagonizado por cubos, cazuelas, sartenes y cacharros de cocina de diversa índole que, al ser golpeados por la lluvia de las goteras, tocan irónicamente el Himno de Europa, la conocida "Oda a la Alegría" de Beethoven, en un edificio, el europeo, que hace agua por todas partes. Todo un ejemplo de arte sonoro, debido al compositor Juan Manuel Artero, que hace música concreta y no se queda en el mero registro ambiental. La comisaria lo relaciona con la crisis climática, aunque resulta mucho más evidente su lectura política. El vídeo se puede ver y escuchar en la página web de Ampudia.

"Interlocutores válidos" / Tomas Minambres

En su afán por anclarlo al territorio, Laura Gutiérrez pretende que estas tres piezas se integren y mimeticen con las raíces históricas del lugar, pero mucha mayor relación con el contexto asturiano guarda una cuarta obra que pasa casi desapercibida, a pesar de que da título a la exposición y es la imagen que se utiliza en el tarjetón postal. Se trata de "Kilos de oxígeno en la zona de intercambio", un dibujo y collage sobre papel de pequeñas dimensiones realizado este mismo año, colocado al inicio de la exposición y antes de entrar en la capilla, hecho con apenas tres ramitas encontradas, que enraizan en unas extremidades inferiores claramente humanas. Es parte de una serie mayor realizada en Asturias y que entronca con el alivio de sentirse al aire libre. Fue mostrada en forma de mosaico, bajo el título "How did we get here" (Cómo llegamos aquí), en la pasada edición de ARCO, también en el estand de la galería Max Estrella, como un desahogo íntimo que por su sinceridad hizo que fuera adquirido por la Fundación María Cristina Masaveu Peterson. En su modestia, marca el terreno en el que de verdad puede llegar a producirse el intercambio.

Kilos de oxígeno en la zona de intercambio Eugenio Ampudia Museo Barjola, calle Trinidad 17, Gijón. Hasta el 9 de junio

