"Sí, voy a contarlo todo": el documental 'Auge y caída de John Galliano' retrata al genio de la moda más polémico y admirado

Este viernes 10 de mayo se estrena en España, en cines, el documental 'Auge y caída de John Galliano' ('High & Low - John Galliano', según su título original), dirigido por el ganador del Oscar al Mejor Documental Kevin Macdonald ('Un día de septiembre').

La película recorre la carrera del prestigioso diseñador de moda nacido en 1960 en Gibraltar John Galliano, director creativo de Christian Dior entre 1996 y 2011. El diseñador que acaba de triunfar con sus diseños para Maison Margiela y uno de archivo de Givenchy que ha lucido Zendaya en la Gala Met 2024 celebrada esta misma semana, cayó en desgracia después de ser detenido en París por lanzar insultos antisemitas contra una pareja en un café, y que posteriormente viera la luz un vídeo en el que, visiblemente ebrio, afirmaba que amaba a Hitler. Christian Dior lo despidió en septiembre de 2011 dando inicio a una etapa en la que estuvo condenado al ostracismo más absoluto.

Anhelo de película

Cuenta el director Kevin Macdonald que fue el propio John Galliano el primer interesado en que este documental se llevara a cabo: "Fui a París, me reuní con él, almorzamos y era obvio que quería hacer una película. Creo que lo tenía en mente por varias razones, quizá en parte porque pensó: Alexander McQueen tiene una gran película. Yo debería tener una sobre mí. Sabía que había que hacerla mostrándolo todo, lo bueno y lo malo, y sabía que no todos iban a perdonarle. Me dijo: 'Me gustaría que la gente entendiera un poco más lo que pasó'. Y me pareció una buena motivación para hacer una película".

El objetivo del director, que anteriormente ya había retratado en el cine a iconos de la cultura pop como Mick Jagger ('Being Mick', 2001), Bob Marley ('Marley', 2012) o Whitney Houston ('Whitney', 2018), era abrir un debate entre los espectadores sobre la actitud de Galliano y las circunstancias que le llevaron a hacer estos comentarios antisemitas a pesar de que él mismo tiene ascendencia judía de la rama sefardí: "Estaba ciego, borracho, desmayado. Ni siquiera recuerda por qué lo hizo. Así que quiero que la gente salga con la sensación de que es un tema más complicado de lo que parece".

Voces de famosos

El documental, que cuenta con la presencia del propio John Galliano, incluye también el testimonio de algunas figuras del mundo del cine y de la moda como Penélope Cruz, Charlize Theron, Naomi Campbell o Kate Moss, que no dudaron en participar en la película a riesgo de manchar su propia reputación. "Yo diría que lo hicieron porque sentían lealtad hacia él, porque les gusta, y querían exponer sus experiencias con él. Creo que la lealtad es una gran cualidad", explica Macdonald.

'Auge y caída de John Galliano', que fue nominada en la categoría de Mejor Montaje en los British Independent Film Awards, acaba siendo en última instancia una película optimista sobre un hombre que fue esclavo de sus adicciones pero supo redimirse, pasando por una clínica de rehabilitación y varias sesiones educativas con un rabino.

Posteriormente, en 2014, fue nombrado director artístico de la firma Maison Margiela. "La única petición de Galliano fue que el final fuera del documental no fuese depresivo. Realmente quería mostrar que hay luz al final del túnel", concluye el director.