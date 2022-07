Los efectos colaterales de la espantada de Kylian Mbappé siguen generando consecuencias en el Real Madrid. Carlo Ancelotti, que ya señaló en su día al brasileño Richarlison como refuerzo interesante, ha insistido en que la plantilla necesita refuerzos en ataque como alternativa a Benzema.

Mayoral, a Getafe

El italiano cuenta hoy con la participación de Borja Mayoral y Mariano para la delantera. El primero quiere salir en busca de minutos y recuperar el protagonismo que tuvo en su primera temporada en la Roma, en la que jugó 45 partidos y anotó 17 goles. A sus 25 años, Mayoral tiene casi cerrada su marcha al Getafe, donde estuvo cedido el final de la pasada temporada. Carletto le comentó que dispondría de minutos como alternativa a Benzema, pero el delantero confirmó al entrenador su intención de salir buscando más oportunidades.

Esto aumentaría las opciones de Mariano, jugador en el que Ancelotti y el club no tienen ninguna fe. Mariano llegó del Olympique de Lyon en el verano de 2018 firmando un contrato por cinco temporadas y cinco millones netos. El hispano-dominicano se ha aferrado a su contrato, por más que su papel haya sido absolutamente intrascendente anotando siete goles en cuatro temporadas. El club recibió ofertas por el delantero, pero Mariano se ha negado a salir aferrándose a su contrato. Lo que invita a pensar que esta última temporada no cambiará la situación y cumplirá su quinta campaña en el cuadro blanco entre la grada y el banquillo. Ancelotti cree en la meritocracia y canterano blanco no ha hecho méritos para ganarse esas oportunidades.

La otra alternativa es colocar a Eden Hazard en el puesto de 9 falso, algo que Carletto ha hecho durante toda la pretemporada, pero que no ha ofrecido resultados convincentes porque el belga no termina de responder. En esta tesitura, el Madrid sondea el mercado en busca de un delantero que sea comunitario, barato y que asuma un rol secundario. Florentino Pérez y José Ángel Sánchez no quieren regalar dinero y eso les llevó a rechazar ofrecimientos como los de Gabriel Jesús o Rasheem Sterling. El primero gustaba a Ancelotti, pero su precio era excesivamente alto para un suplente. El Arsenal lo ha terminado fichando por 52 millones, cantidad alta para los blancos.

De Endrick a Bellingham

En las oficinas del Bernabéu tienen claro que las inversiones se realizarán por jugadores de futuro como el brasileño Endrick, del Palmeiras, o cracks contrastados como era Mbappé o lo es Haaland. Entre las estrellas que más gustan a los blancos aparece la figura del inglés del Borussia Dortmund Jude Bellingham, cuyo precio es de 120 millones y por el que se han interesado además de los blancos equipos como Liverpool y Chelsea.

El Real Madrid tiene además dos salidas abiertas, las de Marco Asensio y Dani Ceballos. El primero termina contrato en 2023 y el club le ha hecho una oferta de renovación a la que no ha contestado aún. Ante esta tesitura Sánchez ha pedido a su agente, Jorge Mendes, ofertas para venderlo y rentabilizar su salida. Pero el Milan, el más interesado, no llega a los 40 millones que piden los blancos. El otro es Dani Ceballos, jugador que gusta a Ancelotti, pero que se quiere ir al Betis para ganar protagonismo porque en el Madrid tiene seis jugadores por delante. La Premier le quiere y hay ofertas jugosas, pero él solo quiere salir al Betis y los verdiblancos no llegan a los 20 millones que pide el Madrid por el traspaso del sevillano.