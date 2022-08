⏪🎬 ¡Último día en Holanda... 😞😌 pero con una atmosfera increíble. ¡Disfruta de todas las emociones de la etapa 3⃣ en solo 1'!



🎬The last day of our visit to the Netherlands 😞😌amazing atmosphere! Enjoy the intensity of Stage 3 in 60 seconds!@gorouvy pic.twitter.com/XCCrASNfZD