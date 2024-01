Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en rueda de prensa antes de enfrentarse este jueves al Getafe (21:00). El italiano se ha mostrado tajante en cuanto a la noticia de estos últimos días: Xavi dejará el Barça a final de temporada. Carletto se ha referido al entrenador culé como "colega" y ha aclarado que entiende su decisión: "Me lo esperaba. Respeto mucho a Xavi y a todos mis colegas. Entiendo su decisión. No quiero que se hagan comparaciones, respeto su pensamiento y sus decisiones y ya está".

Además, el italiano ha contestado a las palabras de Guardiola, que aseguró que el banquillo del Barça era donde más presión había sentido durante su carrera. Ancelotti, que ha levantado las cinco grandes ligas, ha mostrado una visión distinta a la de los técnicos azulgranas: "Donde he sentido más presión ha sido al principio de mi carrera en Segunda División en Italia. Me costaba mantener el estrés. De hecho, le decía a mi asistente: 'Al 2000 no llego'. Pero poco a poco te acostumbras. Creo que la presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo".

El buen papel de su 'otro amigo' Bordalás

Hasta tres nombres de entrenadores de LaLiga han aparecido este miércoles en la rueda de prensa. De Xavi, pasando por Simeone y la buena relación que guarda con el argentino, hasta Bordalás, al que Ancelotti ha querido felicitar por "hacer un trabajo fantástico". El Getafe no ha perdido aún en casa esta temporada, por lo que el italiano sabe que no será un partido fácil: "Será un partido crucial. Nos va a exigir mucho. El Getafe es muy sólido, juega bien y es contundente en los duelos".

Las preguntas sobre Modric llevan siendo recurrentes desde que el croata se asentó como suplente en el Real Madrid. "Me gustaría que siguiera, es una leyenda del fútbol y del Real Madrid, pero la decisión la tiene que tomar él", aseguraba el entrenador blanco.

Por último, sobre el debate en la portería, que lleva estando encima de la mesa desde la lesión de Courtois, que podría volver a final de temporada, dice Ancelotti que "hoy no lo puede decir". A pesar de haber pedido en la anterior rueda de prensa que le preguntaran por el portero titular antes del partido ante el combinado azulón, no desveló si ante el Getafe jugará Kepa o Lunin.