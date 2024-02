La oferta de Florentino para que Mbappé vista el 10 de Modric en el Real Madrid

Hay una frase de Jorge Valdano que define con una crueldad deliciosa la estrategia de Florentino Pérez y el Real Madrid en la negociación que ha mantenido en los últimos meses con los agentes de Mbappé. Una sentencia que retumba en la cabeza de Kylian desde que se la escuchó al argentino en un vídeo que le mandó por WhatsApp uno de sus compatriotas que juega a las órdenes de Ancelotti: “El Real Madrid no paga con dinero, paga con gloria”. Kylian Mbappé ha visto cómo Eduardo Camavinga, a sus 21 años, ha ganado todos los títulos posibles que puede conquistar un futbolista durante su carrera con su club. Y él, con 25, no ha ganado ni uno a nivel internacional en siete temporadas con el PSG, por más que se rodeó de estrellas como Neymar o Messi.

La condena de Valdano: “El Madrid paga con gloria”

Florentino ha sabido jugar sus cartas y se mantuvo firme en su posición tras la sorprendente renovación de Mbappé en el último momento por el París Saint-Germain en 2022. La llamada del presidente Macron y el tsunami de petrodólares que le ofreció Nasser Al-Khelaifi (180 millones de prima de fichaje, el 100% de sus derechos de imagen y 72 millones de ficha anual), terminaron por convencerle. Kylian confirmó a Florentino, también vía WhatsApp, su decisión: “Le comunico que he decidido quedarme en el PSG. Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Real Madrid, el club que he sido seguidor desde pequeño”.

Mbappé se quedó en el PSG, donde ha ganado desde entonces dos ligas francesas y una Supercopa gala. Ni en Europa ni con la selección francesa ha sumado título alguno, mientras veía cómo Camavinga, Tchouameni y Mendy engordaban su palmarés con una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Ahora ha vuelto a llegar el momento de decidir. Pero esta vez en la cabeza de Mbappé resonaba esa frase de Valdano: “El Real Madrid paga con gloria...”. Y esta vez ha elegido gloria a dinero.

Kylian Mbappé. / EP

50 de prima, escala salarial y el 50% de derechos de imagen

Kylian tendrá que arrodillarse ante Florentino para cumplir su sueño de jugar en el Bernabéu. Porque Pérez pondrá sobre la mesa las mismas condiciones que puso en su día, con una pequeña diferencia: ahora el Real Madrid no tendrá que pagar 180 millones de traspaso porque el francés llegará gratis. La oferta es la misma: 50 millones de prima de fichaje, una ficha anual dentro de la escala salarial de la plantilla, y muy inferior a la que cobraba en el PSG. Y lo más importante, y aquí está la clave del asunto, el reparto de los derechos de imagen de Kylian: 50% para el Madrid y la otra mitad para el futbolista. El club ya advirtió a la madre, y agente del futbolista, que los derechos de imagen se dispararán cuando firme por los blancos. Y le han puesto el ejemplo de David Beckham, que llegó al Bernabéu ingresando 20 millones anuales, compartió con el club esos derechos, y cuando se marchó ingresaba 40 millones, solo por el 50% de los mismos. En el Real Madrid se habían disparado de 20 a 80 ‘kilos’. Ese punto es innegociable.

Se encuentra además Mbappé con otro ‘obstáculo’, Kylian sale de inicio por detrás de un jugador que se ha ganado la jerarquía en estos meses en el Madrid como Jude Bellingham, y de otro futbolista que ha alcanzado el status de líder del equipo, como Vinicius. Tendrá que compartir el foco con ambos. Florentino no tiene ninguna duda de que Carlo Ancelotti es la persona idónea para domesticar el ego del francés, que llega de un PSG en el que además de lucir galones en el césped, tenía influencias en las decisiones deportivas fuera del mismo.

Heredará el 10 de Modric, el 9 se guarda para Endrick

Otro detalle que se guarda con celo en la Casa Blanca ante la inminente confirmación de la llegada del francés, es que el de Bondy herede el dorsal número 10 que luce un Luka Modric que finaliza su exitosa etapa en el club al acabar la temporada. Kylian luciría así el mismo número que viste con Francia. También está libre el 9, que se quedó sin dueño tras la marcha inesperada de Benzema y que en el Bernabéu guardan para el brasileño Endrick, que también aterrizará en Madrid este próximo verano. Florentino siempre pide a sus estrellas, con cierto romanticismo y un punto de afán marketiniano, que luzcan dorsales que vayan del 1 al 11. Zidane accedió en su día eligiendo el 11 y Bellingham hizo lo propio escogiendo el mismo dorsal para homenajear de paso a Zizou. Sin embargo, el 7 que Mbappé viste en el PSG tiene un dueño para muchos años en el Madrid: Vinicius. Así que Mbappé luciría el 10 de Modric cuando estampe su firma en el contrato que Florentino le ponga por delante con esas condiciones.

Mbappé cobrará en gloria y lo hará con el 10 a la espalda. Pero lo cobrará cediendo la mitad de sus derechos de imagen al Madrid, como hicieron antes Cristiano Ronaldo, Beckham, Zidane, Ronaldo o Bellingham. Tendrá un sueldo que no desestabilizará la escala salarial de la plantilla y cobrará la misma prima de fichaje que le ofrecieron la primera vez que se sentaron a ficharle. Kylian estrenará el nuevo Bernabéu, pero lo hará tras arrodillarse ante Florentino, a quien Butragueño, y no Valdano, calificó como “el ser superior”.