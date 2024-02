Ricky Rubio: "No me he sentido solo en ningún momento"

Ricky Rubio se incorporó este lunes a los entrenamientos de la selección, que arrancará esta semana la fase previa del Eurobasket 2025.

El base del Masnou, que todavía no ha vuelto a disputar un partido oficial desde su baja para solventar sus problemas de salud mental, ha roto su silencio en su vuelta a la selección española: "Estoy con nervios, casi como un ‘rookie’ más otra vez –reconoce-, pero la verdad es que me hacía mucha ilusión volver a la Selección, que fue donde lo dejé. Así que creo que es como un punto y seguido después de esta experiencia".

El jugador del Barça también ha tenido palabras de agradecimiento a la ciudad de Zaragoza. "Aquí hemos jugado ya unas cuantas veces y siempre ha sido una afición entregada a la Selección, se respira mucho baloncesto en esta ciudad, es un sitio idóneo para volver", declaró Ricky.

Sobre el proceso de los últimos meses, aseguró que "no me he sentido solo en ningún momento, ha sido un apoyo muy grande tanto la Selección como en Cleveland en su momento y el mundo del baloncesto en general, y eso me ha ayudado muchísimo también en un momento tan duro"

Por último, manifestó la importancia de los partidos que le esperan al combinado español: "El Preolímpico va a ser bonito, esperemos que con un final feliz –dice-, pero antes tenemos esta prueba de fuego también para el Eurobasket 2025, y son dos rivales de gran nivel, que en el pasado nos han dado problemas y tendremos que dar nuestro máximo para poder salir con la victoria, pero también con buenas sensaciones para que este verano el proceso sea más rápido de lo normal"