El derbi asturiano vuelve a Segunda División: así puedes al Real Oviedo y al Sporting de Gijón por menos de 100 € al año

Hay partidos que nunca son uno más. El Real Oviedo y el Sporting de Gijón vuelven a encontrarse en el campo. El duelo entre carbayones y rojiblancos llegará a finales de septiembre junto a dos aficiones preparadas para vivir esta cita, que siempre va mucho más allá de los 90 minutos.

Y es que esta temporada, el derbi asturiano vuelve a estar en el radar de muchos: el Real Oviedo y el Sporting de Gijón volverán a enfrentarse una temporada más en LALIGA HYPERMOTION, que dará comienzo el 15 de julio.

Cómo disfrutar de todos los partidos del Real Oviedo, el Sporting de Gijón y toda la liga Hypermotion

Cómo disfrutar de todos los partidos del Real Oviedo, el Sporting de Gijón y toda la liga Hypermotion / Cortesía

TODO LO QUE INCLUYE LA TARIFA ANUAL DE MOVISTAR PLUS Enlace a la tarifa anual de Movistar Plus que incluye diversos servicios y beneficios.

Este encuentro se produce tras el regreso del Oviedo a la categoría de plata después de saborear el ascenso a Primera, mientras que el Sporting de Gijón afrontará una nueva campaña con el objetivo de consolidar su proyecto y volver a mirar hacia la zona alta de la clasificación.

Ahora bien, si no eres socio del club o, simplemente, no puedes asistir, pero quieres vivir con emoción este derbi o cualquier encuentro de tu equipo de referencia, te encantará saber que todavía estás a tiempo de disfrutar de la promoción anual de Movistar Plus. Al fin y al cabo, ¿quién sabe cuánto durará? Esta promoción te permitirá disfrutar de los mejores partidos de LALIGA HYPERMOTION (y mucho más) durante doce meses por el precio de diez. Oportunidades así no se ven todos los días. De ahí que estés ante una de esas ofertas sobre las que no merece la pena pensarlo demasiado, porque podría llegar a su fin en los próximos días.

Si eres aficionado al Oviedo o al Sporting, estás ante tu gran oportunidad con Movistar Plus

Los jugadores del Oviedo, entrenándose en El Requexón. / FERNANDO RODRÍGUEZ

El motivo es bastante sencillo: si eres una persona que no quiere perderse ningún partido de su equipo o, sencillamente, de LALIGA HYPERMOTION o LALIGA EA SPORTS; o si te consideras un fiel seguidor del fútbol o del deporte en general y no quieres perderte ninguna de las grandes citas anuales, esta promoción, como ya te adelantábamos, te va a encantar.

Y es que, a diferencia de otras plataformas de streaming, Movistar Plus ha lanzado esta campaña anual que no solo incluye un partido por jornada de LALIGA EA SPORTS, sino que también ofrece las grandes citas internacionales de tenis, donde los cuatro Grand Slam pasan lista, entre otros muchos eventos deportivos. Y no, la suscripción no solo incluye deporte; si por algo destaca el catálogo de Movistar Plus es por su extensa (incluso podríamos decir infinita) lista de series y películas disponibles, a la que cada semana se suman nuevos estrenos y producciones propias.

El defensa del Sporting de Gijon Pedro Orfila (i), pelea un balón com el delantero de Osasuna Roberto Torres. / EFE

De ahí que insistamos en que ahora es una magnífica oportunidad para suscribirte a la tarifa anual. No solo porque te permitirá ahorrar el equivalente a dos meses de suscripción gracias a esta promoción, sino también porque podrás disfrutar durante estas semanas estivales de las mejores series y películas en esos días en los que los planes tienden a retrasarse por las altas temperaturas o simplemente apetece disfrutar de un plan más relajado.

Ahora bien, esa no es la única ventaja. Todavía estás a tiempo de hacerte con esta suscripción anual, independientemente del operador que tengas. Se trata de una suscripción de un año que supone un ahorro del 17% y que, además, permite la reproducción simultánea en dos dispositivos, ya sea en la misma o en distinta ubicación.

¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo: si compartes la cuenta, puedes disfrutar de todo este contenido por la mitad de precio. Y, si no la compartes, tendrás la posibilidad de disfrutar del derbi asturiano y, al mismo tiempo, ver en otro dispositivo alguna de las series que están arrasando en Movistar Plus. Como lees, todo son ventajas.

Disfruta del Real Oviedo y del Sporting de Gijón, partido a partido, y de mucho más fútbol

No te pierdas ningún partido del Real Oviedo y el Sporting del Gijón (y más): todo lo que engloba tu suscripción / Cortesía

Como ya te adelantábamos, la suscripción incluye los encuentros de LALIGA HYPERMOTION: los 462 partidos de la fase regular y los duelos del playoff de ascenso. Una oportunidad para acompañar al Real Oviedo y al Sporting de Gijón durante todo el camino hacia el objetivo de volver a la élite.

Pero la oferta deportiva va mucho más allá de la Segunda División. También incorpora un partido por jornada de LALIGA EA SPORTS, un encuentro destacado de la UEFA Champions League, el mejor partido semanal de la Premier League y las grandes citas internacionales de tenis, incluidos los cuatro Grand Slam, los Masters 1000 y los ATP 500. Además, ofrece los mejores partidos de cada jornada de la Euroliga e, incluso, la emisión íntegra del Seis Naciones 2026. Todo ello, con la suscripción anual.

El eterno debate: suscripción mensual o anual, ¿cuál es la mejor opción?

Si no te termina de convencer la suscripción anual de 99,90 euros al año, siempre puedes optar por suscribirte un mes por 9,99 euros y probar. Si decides quedarte e imagina que esta promoción anual de Movistar Plus termina este mes, acabarías pagando alrededor de 120 euros al año. Por eso, si lo que buscas es seguir toda la temporada de cerca, la suscripción anual es la opción más rentable. Además, te permitirá olvidarte de pagar mes a mes: un único pago y, ¡voilà!, a disfrutar.

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