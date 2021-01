El Marino de Manel solo gana: 0-1 en Les Caleyes ante el Lealtad en otro derbi de Segunda B

El Lealtad, tras ese gol, que tuvo lugar a los diez minutos, únicamente avisó a los visitantes con un tímido disparo de Unai desde la frontal, que atrapó sin problemas Buru. En cambio, el Marino tuvo dos ocasiones para ampliar la diferencia: el primero con un tiro en una falta frontal de Luis Morán que se fue raspando el larguero y la última, rozando el descanso, con una falta centrada por Álex Arias, que prolongó Juan López hacía su propia portería siendo despejada a córner casi rozando el larguero.

El dibujo cambió por completo en la segunda parte, cuando se vio a un Lealtad muy superior, que dispuso de varias ocasiones, metiendo al Marino cerca de su propia portería y neutralizándolo por completo en el apartado ofensivo. Muy pronto empezó avisando Unai con un remate de chilena que se fue desviado. Poco después, Sandoval asistía a Juan Mera, que tiraba desde dentro del área, haciendo esforzarse a Buru, que con una buena intervención despejó a córner.

En ese mismo córner llegó la más clara para el Lealtad. Fue en un centro muy cerrado que puso Unai y encontró a Kofi para que rematara de cabeza al larguero; de ahí dio en la línea de gol y el portero llegó a tiempo para despejar el balón. Se acercaban los minutos finales y el Lealtad, que creaba peligro tanto en centros laterales como con balones en la frontal, ganó centímetros en ataque con la entrada de Maissa. Y, en el rechace de una de esas faltas laterales, volvió a avisar Unai con un tiro de volea que se fue fuera por poco.

El Lealtad no desistía y de nuevo tuvo una clara ocasión, en este caso tras un centro de Jorge Sáez, que remataba de cabeza Maissa fuera por poco. El Lealtad lo intentó hasta el final y en la última ocasión del partido tuvo una nueva opción en las botas de Iriondo, que disparó tras un rechace, pero se le fue alto. Esa acción que fue la última del partido.

“Estamos tristes y fastidiados porque a nuestro modo de ver no merecimos la derrota, pero somos conscientes de que lo que importa son los resultados”, destacó Clemente, el técnico del Lealtad, tras la derrota de ayer frente al Marino. El entrenador maliayo añadió: “No fuimos inferiores al rival, pero una jugada aislada en la que tuvimos muy mala suerte nos privó de sumar al menos un punto”. Clemente explicó que “en la primera mitad estuvimos con muchas dudas, pero lo corregimos en el descanso. Ganamos las segundas jugadas y empujamos lo suficiente para poder marcar en las ocasiones que creamos”. El entrenador reconoció que “nos está costando llegar. No tenemos la figura de un goleador nato y tenemos que subsanarlo con otro tipo de fútbol. De todas formas, creo que los goles llegarán también”.

Manel, entrenador del Marino, no disimuló su alegría por la segunda victoria consecutiva de su equipo. “Cuando nos hicimos cargo del equipo teníamos nueve finales por delante; ganamos dos, pero nos quedan todavía siete. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado porque el Lealtad todavía no había perdido en su campo y no le habían hecho un gol. Nos salieron las cosas bien y logramos el objetivo”, dijo. El técnico destacó que “en la primera mitad tuvimos el control hasta que aguantó el campo, en la segunda defendimos bien, aunque para mi gusto muchas veces demasiado atrás. El objetivo era tener más control del balón y aprovechar alguna ocasión a la contra, sabíamos que podíamos sufrir en los balones laterales, pero el equipo creyó en lo que hacía y logramos la victoria. El sistema está dando resultados”, sentenció.