El Balonmano Gijón obligado de nuevo a recomponer la plantilla

Aunque el club no ha anunciado por el momento ni marchas ni llegadas, sí se sabe que no seguirán por diversas razones Sara Cardín, Yael Carrera y Elena Capelastegui –esta última se marcha de “Erasmus”–, y Nerea Solares, una de las más destacadas del equipo, que se marcha a estudiar a León. La veterana Vanesa Lozano tiene muy complicado seguir jugando por razones laborales, aunque por el momento no está totalmente descartada, al igual que Alba Noriega, ésta por problemas en una rodilla.

Las jóvenes que debutaron la pasada temporada seguirán en el equipo, al que llegará alguna juvenil más. La buena noticia es la vuelta de Sandra Gallego una vez recuperada de su lesión en el hombro derecho que la dejó en blanco toda la pasada temporada. Y el club ha fichado a la cántabra Saioa Aguirre, que se traslada a Asturias por motivos de trabajo. No será la única incorporación ya que el club está negociando con alguna jugadora más, si bien por el momento no hay ningún acuerdo.

A falta de una comunicación oficial por parte del club, Raúl Vallejo tendrá a su disposición para comenzar la pretemporada a principios de agosto a las porteras Zoe González y Andrea Fernández, ésta también ya recuperada de la lesión sufrida en el último tramo de la pasada temporada. También estará la portera juvenil Raquel Cabezas. Con ellas seguirán Alba Holgado, Alba Fernández, Laura Fernández, María Blanco, Rocío Fuente, Selena García, Alba González, Sara de Castro, Saray Trabanco y Lucía González. La vuelta de Sandra Gallego será un refuerzo importante no solo por la calidad de la jugadora, sino también porque aportará experiencia en una plantilla en la que, a excepción de jugadoras como Rocío Fuente o Alba Holgado, carece de ella.

A este grupo se sumarán varias jugadoras del equipo juvenil que, en principio, harán la pretemporada, pero también, y como suele ser habitual los últimos años, seguro que tendrán minutos durante la Liga. El entrenador Raúl Vallejo tiene mucha confianza en las jugadoras de la cantera. “Siempre han cumplido cuando las hemos necesitado”, asegura y confía en que la nueva hornada también responda.

“El objetivo es salvar la categoría lo antes posible y cuando eso se consiga ya pensaremos en otras cosas”, indicó Vallejo. Al técnico le gustaría poder “repetir o incluso mejorar” lo realizado la pasada temporada. Algo que no será fácil, aunque el Balonmano Gijón está acostumbrado a este tipo de retos.

La próxima temporada Asturias contará con cuatro equipos en la División de Honor Plata femenina ya que a Balonmano Gijón, Oviedo Balonmano y Siero Deportivo se ha unido el Base Oviedo de la mano de Diego Lafuente.