Así fue la jornada de Segunda RFEF para los equipos asturianos: crónicas, puntuaciones, fotos y vestuarios

Cambios: Diego Díaz (1) por Luis Morán, min. 66. Guille Pinín (1) por César Suárez, min. 72. Sergio Ríos (1) por Steven, min. 72. Nino (s. c.) por Emilio Morilla, min. 85. Adolofo (s. c.)_por Julio Delgado, min. 85.

El Marino resiste y tumba al Leganés B

Tras un primer tiempo de dominio visitante, los goles de Borja Álvarez y Julio Delgado dan tres puntos clave

Trabajada victoria del Marino, que se vio superado durante 60 minutos por un Leganés muy físico y técnico. Las grandes intervenciones de Buru dieron vida al equipo luanquín, que reaccionó tras el descanso a partir de un providencial gol de Borja Álvarez.

En el minuto 6, el guardameta ya desvió un cabezazo de Lalo y en el 14 detuvo una volea de Diego. En el 25, el incisivo Borona disparó rozando el larguero y en el 37, un centro de Álex lo remató Borona de cabeza junto al poste.

Tras sufrir toda la primera mitad, el Marino se ajustó tras el descanso, aunque en un principio las ocasiones siguieron siendo visitantes. En el 48, un disparo lejano de Álex lo desvió a córner Buru, que también paró un cabezazo de Diego en un córner. Poco a poco el Marino empezó a encontrar espacios y en el 63 llegó la jugada clave:_Nacho Matador sacó una falta al punto de penalti, donde Borja Álvarez sorprendió con un cabezazo a defensas y portero. El Leganés se volcó en ataque y el Marino encontró espacios a la contra. Julio Delgado avisó en el 73, con un disparo que Sergio Valera despejó con apuros y poco después marcó el segundo gol, tras un robo de Diego Díaz. Un gran disparo de Delgado superó al portero visitante.

Las declaraciones de Manel, entrenador del Marino

“Ganar en casa es importantísimo”

“Estamos todos felices. Pasamos bastantes dificultades en la primera parte. El Leganés nos estaba ganando un poco por todo, por intensidad, por calidad, en las disputas por alto. No teníamos nada el balón y un equipo como éste, que es técnicamente bueno, nos estaba poniendo en dificultades. Sabíamos que teníamos que hacer el partido largo y que íbamos a tener alguna. Llevábamos tiempo sin marcar a balón parado y llegó la falta lateral, para que la gente crea que también podemos ganar así. Se nos abrió el melón y a partir de ahí al equipo empezó a creer, a tenerla, a llevar el balón de lado a lado. Ellos dieron un paso hacia delante, nos dejaron muchos espacios y de ahí vino el segundo gol, que nos dio muchísima tranquilidad. Esto nos sirve para recuperarnos anímicamente porque volvimos a ganar en casa, que es importantísimo. Estamos fuera de descenso, pero lo que me importa es estar en la jornada 34”.

Real Avilés-UP Langreo (2-2) Real Avilés: Moha Ramos (1); Nacho López (1), Álex Prendes (1), Jorge Morcillo (2), Juanmi Carrión (1); Vidorreta (1), Javi Pérez (2), Hualde (1); Cedrick Mabwati (2), Ródenas (1) y Natalio (1). Cambios: Sergio García (0) por Hualde, min. 55. Iago Díaz (0) por Cedrick Mabwati y Estellés (0) por Álex Prendes, min. 70. Cárdenas (0) por Vidorreta y Kilian Grant (1) por Juanmi Carrión, min. 79. Langreo: Adrián Torre (2); Cris Ebea (2), Cristian Ferreiro (3), Lavsamba (2), Javi Lobato (2), Álvaro García (1); Ángel Auñón (1), Junior Martínez (1), Jorge Hernández (1), Juan López (2); y Panadero (3). Cambios: Hanza (1) por Ángel Auñón, min. 59. Jandro Blanco (0) por Álvaro García y Peli Álvarez (1) por Jorge Hernández, min. 66. Goles: 1-0, min. 33: Natalio. 1-1, min. 48: Juan López. 1-2, min. 72: Panadero. 2-2, min. 94: Ródenas. Árbitro: Crespo Puente (Cantabria). Tarjetas amarillas para los visitantes Cristian Ferreiro, Álvaro García, Jandro Blanco (2, expulsado en el min. 86) y Cris Ebea. Suárez Puerta: 1.288 espectadores.

Empate frustrante para Avilés y Langreo

Un gol de Ródenas en el añadido salvó un punto para el equipo avilesino

La mitad del otoño, la totalidad del invierno y las dos primeras horas de la primavera, cuyo inicio (16:33 horas) coincidía puntualísimamente con el de la sexagésima sexta edición del duelo entre avilesinos y langreanos. Es otra manera de expresar la barbaridad de tiempo que el Real Avilés lleva sin ganar ante su gente.

Asombrosas son las similitudes de este nuevo empate respecto a los de las recientes visitas del Bergantiños y Palencia. En los tres casos, los blanquiazules se adelantaron en el marcador, padecieron la remontada y acabaron arañando un punto en el tiempo añadido, siempre con la aparición providencial de Ródenas. Queda claro que lo de marcar antes que el rival no causa efecto estimulante en los chavales de Astu, que salieron muy concienciados, con la sorpresa del debutante Moha Ramos, sin que Davo Armengol tuviera ningún imprevisto, y moviéndose con la asunción de responsabilidades de Javi Pérez, las anticipaciones de Jorge Morcillo y los desmarques de Cedric Mabwati. Atacando la línea de cinco zagueros langreanos, las ocasiones llegaban en los minutos 5, con un chut del congoleño a la cruceta, y 12, en una gran combinación entre Nachlo López y Natalio, que mandó por encima del travesaño. La siguiente sería la del primer gol, con una sorprendente asistencia de Morcillo (¡con la cabeza y desde su propio campo!) que, tras salvar la desacertada medición de Javi Lobato, desembocaba en el gran derechazo de Natalio, su primer gol de 2022.

Hasta entonces, los ataques del Langreo se diluían en la antesala del área, pero, recién iniciada la segunda parte, empezarían a tener consecuencias. En el 48, Panadero, filtreando con el fuera de juego, remataba a la base del poste y, en segunda e inmediata opción, Jorge Hernández veía la posición de un Juan López que, sin oposición, enviaba a la red. Fantasmas, miedos y dudas ya pululaban por las cabezas de los blanquiazules, que no necesitaban más que las amenazas de Panadero, que repitió lo sucedido en el partido de la primera vuelta: sorteó a Estellés, ahora con autopase y quiebro, para poner al Langreo por delante.

El Real Avilés, desintegrado, aún encontraría resquicio en la expulsión de un ex, Jandro Blanco, doble amonestado por sendas zancadillas a Kilian Grant y Alberto Ródenas, precisamente los protagonistas del gol del empate. El ampurdanés la puso en el área y el alicantino, medio en plancha medio en escorzo, superaba de cabeza a Adrián Torre.

Las declaraciones de los entrenadores de Avilés y Langreo

Astu, entrenador del Avilés

“Un equipo que está abajo tiene que competir mejor”

“Esta película ya la vivimos bastantes veces. El equipo salió bien, con el plan de partido que propusimos, lo que nos permitió ponernos por delante. En la segunda parte corregimos alguna situación, pero el partido lo perdemos nosotros. Es frustrante porque los goles vienen de pérdidas y transiciones. Un equipo que está abajo tiene que competir mejor y eso me duele. Por eso no me sale celebrar el empate”.

Samuel Baños, entrenador del Langreo

“Sabemos que vamos a sufrir hasta el final”

“Nos costó al principio, pero después cambiamos y pudimos defender más arriba. En la segunda parte mantuvimos esa línea, conseguimos darle la vuelta, algo dificilísimo por las connotaciones del partido y la situación de los dos equipos. Sabemos que vamos a sufrir hasta el final porque está todo muy igualado. Los de abajo están apretando y hay que estar muy concentrados, saber resistir y sufrir”.

Llanera-Móstoles (2-2) 2 Llanera: Mapisa (2); David Crespo (2), Otia (3), Espinar (3), Marcos Arango (1), Matías (2), Pape (2), Vity (3), Keita (1), Romaric (2) y Javi Sánchez (2). Cambios: Mundaka (1) por Matías, min. 70. Omar Sampedro (1) por Javi Sánchez, min. 70. Amadou (1) por Romaric, min. 70. Martín (s. c.) por Keita, min. 77. Móstoles: Tejero (2); Paco Torres (2), Mantovani (2), Recalde (3), Alexander (2), Calarge (1), Fernando Ledesma (2), Sanjurjo (1), Abel (2), Portilla (2) y Álvaro Sánchez (2). Cambios: Chupe (1) por Abel, min. 57. Leiton (1) por Calarge, min. 68. Irizo (1) por Paco Torres, min. 68. Tito (s. c.) por Mantovani, min. 79. Goles: 1-0, min. 51: Romaric. 2-0, min. 59: Matías. 2-1, min. 66: Álvaro Sánchez. 2-2, min. 74: Mantovani. Árbitro: Figueiredo Comesaña (Comité Gallego). Expulsó por doble amarilla a Marcos Arango (min. 81) y a Amadou (min. 93), con roja directa. Tarjetas, por el Llanera, a Espinar, Keita y Romaric, Y por el Móstoles, a Recalde, Sanjurjo y Tito. Pepe Quimarán: 340 espectadores.

El Llanera desperdicia una ventaja de 2-0

Las expulsiones de Marcos Arango y Amadou pusieron en riesgo incluso el empate en los últimos minutos

El Llanera no supo mantener el 2-0 y acabó pasando apuros para mantener el empate, al jugar los últimos minutos con dos jugadores menos por expulsión.

Entró mejor al partido el Móstoles, pero sin crear demasiados problemas a la defensa bien plantada del Llanera. La primera ocasión fue para los visitantes, en un remate de Paco Torres que Mapisa envió a córner. En el 35 respondió el Llanera, en un remate de Javi Sánchez que obligó a una gran intervención de Tejero. Antes del descanso, Javi Sánchez disparó desde el borde del área rozando el larguero.

En la segunda parte, el Llanera salió decidido y a los seis minutos un centro de David Crespo es rematado a gol por Romaric. Ocho minutos después, Matías consiguió el 2-0 tras un pase de Vity que le dejó solo ante el portero. Acortó distancias Álvaro Sánchez tras recibir un centro desde la derecha de Paco Torres y batir por bajo a Mapisa. El Móstoles siguió apretando y en un saque de esquina de Portilla lo cabecea Mantovani. El equipo madrileño supo jugar mejor sus bazas y en los últimos minutos pudo sacar partido de su superioridad numérica.

Las declaraciones de José Luis Rodríguez, entrenador del Llanera

“Con el 2-0 dimos el partido por ganado”

“Yo creo que tuvimos exceso de confianza, o que dimos el partido por ganado. Y en este campo no puedes nunca bajar los brazos. Tienes que estar siempre al 200 por 100 metidos en el partido. Cuando te pones 2-0, con dos jugadas espectaculares, hay que aprovechar el resultado. No estuvimos intensos en las marcas y eso nos mató. Las expulsiones fueron injustas, pero no podemos echarle al árbitro las culpas nuestras. Llevábamos una buena línea, contra el Pontevedra jugamos muy bien, pero yo creo que hoy (por ayer) el 2-0 nos mató. Parece mentira, pero con el 1-0 el equipo estaba muy metido, pero con el segundo gol dimos el partido por ganado, algo que nunca se puede hacer. Pese a todo, el equipo está en buena línea, en el mejor momento de la temporada, y eso nos da esperanzas de seguir subiendo peldaños. El domingo vamos a Leganés y quedan muchas batallas todavía que van a ser terribles”.

Navalcarnero-Ceares (4-2) Navalcarnero: Aitor González (2); Meseguer (2), Fratelli (2), Miki Muñoz (2), Dani Hernández (3); Sergio Navarro (2), David Rodríguez (1), Fran Pérez (2), Álex Gil (2); Raúl Beneit (3), Ontiveros (3). Cambios: Marcos Mendes (1) por Ontiveros y Busi (1) por Fran Pérez, min. 61. Aitor Núñez (1) por Meseguer, Expósito (1) por Álex Gil y Simón por Sergio Navarro, min. 78. U. C. Ceares: Guille (1); Abraham (2), David Blanco (s. c.), Orviz (1), Varo (1), Héctor Zuazua (2); Llerandi (2), Noé Fernández (2), Marcos Álvarez (1), Óscar Fernández (3), Madeira (2). Cambios: Pelayo (1) por David Blanco, min. 20. Cuesta (0) por Héctor Zuazua y Juan Cueto (1) por Madeira, min. 68. Medori (1) por Marcos Álvarez, min. 71. Goles: 1-0, min. 18: Álex Gil. 2-0, min. 24: Dani Hernández. 2-1, min. 43: Óscar Fernández. 3-1, min. 45: Fran Pérez. 3-2, min. 54: Óscar Fernández. 4-2, min. 73: Raúl Beneit, penalti. Árbitro: Delfa Ramos (Comité Extremeño). Roja al visitante Cuesta (min. 75) Amarilla al local Busi; y a los visitantes Orviz, Noé Fernández, Héctor Zuazua y Óscar Fernández. Mariano González: Mariano González. Unos 600 espectadores.

El Ceares firma su condena atrás

Los gijoneses apretaron con el 3-2, pero un penalti en contra cortó todas sus opciones de remontada

No pudo puntuar el Ceares en su visita al Mariano González madrileño. Los fallos propios y la capacidad de reacción local en los momentos decisivos anularon los buenos momentos que tuvieron los asturianos en los últimos veinte minutos y que sirvieron para poner en aprietos, por dos ocasiones, a un Navalcarnero que demostró, no obstante, el por qué de su situación en la tabla.

La clave llegó a los 73 minutos, cuando, con 3-2, el Ceares apretaba por el empate. Pero un claro penalti de Guille sobre Marcos Mendes suponía el tanto, desde los once metros, de Raúl Beneit, llevando de nuevo sentenciando el partido.

Las declaraciones de Pablo Busto, entrenador del Ceares

“Se repite el gol del domingo pasado; cada uno tiene que mirarse el ombligo y corregir esas cosas”

El técnico del conjunto cearista valoró el trabajo de los suyos al asegurar que “tuvimos diez minutos buenos, con ideas, metiendo al otro equipo en su campo, pero luego tenemos errores que no se entrenan. Estamos pagando de novatos en la categoría. Hoy (por ayer) se repite el gol que nos hicieron el domingo pasado, de un saque de falta rápido. Cada uno tiene que mirarse el ombligo y corregir esas cosas.”. Respecto al partido comentó que “la última media hora del primer tiempo nos costó, concedimos mucho, sabemos que el Navalcarnero con espacio es un equipo muy peligroso. Les dimos muchas opciones con la defensa adelantada. En el segundo tiempo estuvimos más atentos, con vigilancias”.